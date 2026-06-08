Compania Meta lansează un program de formare profesională cu locuri de muncă garantate pentru absolvenți

Programul, denumit „America’s Workforce Academy” (AWA), va fi lansat inițial în statele Louisiana, Ohio, Indiana și Texas, ca proiect-pilot în cursul acestui an.

Potrivit companiei, inițiativa reprezintă cea mai mare investiție privată din istoria Statelor Unite ale Americii într-un program de formare pentru meserii specializate care include garanția angajării absolvenților.

Participanții vor obține o certificare emisă de Centrul Național pentru Educație și Cercetare în Construcții, precum și un certificat propriu al programului AWA, documente care vor putea fi utilizate la angajare în diverse sectoare economice și la diferiți angajatori.

„Statele Unite vor avea nevoie de sute de mii de lucrători calificați pentru a construi infrastructura necesară astfel încât țara să rămână lider în domeniul inteligenței artificiale. Oamenii trebuie să aibă acces la educație și la oportunitățile care le permit să ocupe aceste locuri de muncă. Credem că viitorul trebuie să fie accesibil tuturor. Dorim să oferim superinteligență personală pentru fiecare persoană și vrem ca un număr cât mai mare de oameni să contribuie la construirea acestui viitor alături de noi”, a afirmat Mark Zuckerberg, fondatorul și directorul executiv al Meta.

„Revoluția inteligenței artificiale aduce schimbări, dar și oportunități istorice. O nouă generație de muncitori va construi infrastructura și rețelele care vor susține puterea economică a Americii în această nouă eră”, a declarat și Dina Powell McCormick, vicepreședinte al Meta.

Lansarea programului este legată de creșterea investițiilor în infrastructura pentru inteligență artificială

Compania a explicat că decizia de a lansa programul este legată de creșterea accelerată a investițiilor în infrastructura pentru inteligență artificială și în centrele de date, domenii care necesită un număr tot mai mare de electricieni, tehnicieni de fibră optică, mecanici și alți lucrători specializați.

„Infrastructura AI pe care o construim astăzi necesită o forță de muncă extraordinară pentru a deveni realitate. America are nevoie de sute de mii de lucrători calificați, iar acest program creează căi clare și accesibile către aceste cariere”, a afirmat Rachel Peterson, vicepreședinte responsabil de centrele de date ale Meta.

Un element distinctiv al programului este faptul că participanții vor fi plătiți în timpul perioadei de pregătire și nu vor suporta costuri de școlarizare sau datorii educaționale.