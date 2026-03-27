Fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, nu poate plăti onorariile avocaților care îl reprezintă la procesul din New York

Nicolas Maduro a încercat joi să-l convingă pe judecătorul federal că guvernul SUA se amestecă în capacitatea sa de a se apăra împotriva acuzațiilor legate de narcoterorism și că dosarul ar trebui clasat, potrivit CNN.

Judecătorul în cazul fostului lider venezuelean Nicolas Maduro a declarat că nu îl va clasa, în ciuda unei dispute continue privind onorariile lor avocaților.

Fostul președinte al Venezuelei și prima doamnă, care au fost capturați într-o operațiune militară americană uimitoare peste noapte în acest an, au pledat nevinovați la acuzațiile legate de droguri și arme. Cu puțin timp înainte de începerea audierii, președintele Donald Trump a declarat că „vor fi intentate și alte cazuri” împotriva lui Maduro.

Despre disputa privind onorariile, avocatul lui Maduro a declarat că cei doi au mărturisit că nu își pot plăti singuri onorariile avocaților și a susținut că guvernul venezuelean ar trebui să fie capabil să le plătească.

Judecătorul a promis că va emite în curând o decizie cu privire la posibilitatea de a cere administrației Trump să permită Venezuelei să plătească onorariile avocaților pentru Maduro și Flores, deși magistratul a spus că nu va respinge cazul din cauza problemei plății.