Nicușor Dan: România a înregistrat pași importanți pentru dezvoltarea economiei

Președintele României, Nicușor Dan, spune că România a înregistrat pași importanți pentru dezvoltarea economiei sale și pentru consolidarea cooperării regionale, la Dubrovnik, în marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări.
Nicușor Dan: România a înregistrat pași importanți pentru dezvoltarea economiei
Laura Buciu
28 apr. 2026, 16:48, Politic

Dan precizează că a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka.

Acest parteneriat va întări conectivitatea în regiune și va consolida rolul Portului Constanța de hub strategic la Marea Neagră, deschizând noi oportunități pentru creșterea integrării acestuia în coridoarele europene de transport și a accesului la piețele internaționale.

„De asemenea, România a aderat la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări. Prin implicarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, țara noastră va contribui la un instrument financiar care își propune să mobilizeze peste 2 miliarde de euro pentru investiții esențiale în materie de energie, sustenabilitate, transport și infrastructură digitală și socială. Acest fond, dezvoltat cu sprijin european și deschis capitalului privat, va susține proiecte strategice care vor aduce beneficii concrete pentru economie și pentru cetățeni”, a scris Dan pe X.

