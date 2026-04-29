Kosovo intră într-o nouă criză politică după eșecul alegerii președintelui

Situația adâncește blocajul politic din cea mai tânără țară a Europei și readuce în prim-plan dificultățile de guvernare cu care se confruntă statul balcanic.

Mandatul președintei Vjosa Osmani s-a încheiat la începutul lunii aprilie, iar parlamentarii aveau termen până marți, la miezul nopții, pentru alegerea unui nou șef de stat. Cu toate acestea, premierul Albin Kurti nu a reușit să obțină sprijinul partidelor de opoziție pentru candidatul propus, scrie Reuters.

Potrivit legislației din Kosovo, pentru validarea votului este necesară prezența a două treimi din cei 120 de membri ai parlamentului. Neîndeplinirea acestei condiții a dus automat la dizolvarea legislativului și la declanșarea alegerilor anticipate.

Președinta interimară și actualul președinte al parlamentului, Albulena Haxhiu, a confirmat la miezul nopții că legislativul este considerat dizolvat în baza unei decizii a Curții Constituționale.

Aceasta urmează să anunțe în perioada următoare data alegerilor anticipate, care vor reprezenta al treilea scrutin organizat în puțin peste un an. Instabilitatea politică a devenit o problemă constantă pentru Kosovo, afectând funcționarea instituțiilor și relațiile externe.

Blocajul politic prelungit ridică semne de întrebare privind capacitatea autorităților de a asigura continuitatea guvernării și de a implementa reformele necesare pentru integrarea europeană.

Alegerile anticipate afectează parcursul european

Kosovo aspiră la aderarea la Uniunea Europeană, însă crizele politice repetate și dificultățile în formarea instituțiilor de conducere afectează imaginea țării în fața partenerilor europeni.

În cea mai mare parte a anului trecut, țara nu a avut un guvern funcțional, după ce parlamentul fragmentat nu a reușit să aleagă un președinte al legislativului timp de mai multe luni. Această situație a pus în pericol finanțări internaționale importante și a încetinit proiectele economice și administrative.

Victoria categorică obținută de partidul Vetevendosje, condus de premierul Albin Kurti, la alegerile din decembrie, părea să deschidă calea pentru stabilitate politică. Cu toate acestea, lipsa consensului în alegerea președintelui demonstrează că diviziunile politice rămân profunde.

Vulnerabilitatea sistemului politic

Alegerea președintelui în Kosovo s-a dovedit în repetate rânduri un proces dificil, chiar dacă funcția are atribuții limitate. Necesitatea unui cvorum de două treimi face ca procesul să depindă de cooperarea între partidele politice, ceea ce oferă opoziției posibilitatea de a bloca votul.

Experții politici consideră că repetarea alegerilor anticipate poate prelungi instabilitatea și poate afecta încrederea populației în instituțiile democratice. În același timp, o nouă campanie electorală ar putea accentua polarizarea politică.

Pe termen scurt, Kosovo intră într-o nouă etapă de incertitudine, într-un moment în care regiunea Balcanilor are nevoie de stabilitate politică și economică.