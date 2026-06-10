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Tomac, gata să-și schimbe nominalizările la ministere pentru votul din Parlament, dar tot cu tehnocrați

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat miercuri că este dispus să modifice lista viitorului Guvern dacă partidele au obiecții argumentate față de unele dintre persoanele propuse, subliniind însă că va păstra formula unui cabinet format din tehnocrați.
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Maria Miron
10 iun. 2026, 21:37, Politic
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Tomac a precizat că poartă discuții zilnice cu liderii politici pentru a obține sprijinul necesar în Parlament și că este pregătit să facă compromisuri pentru depășirea blocajului politic.

„Sunt dispus să găsesc compromisul necesar acolo unde un partid consideră că o persoană este nepotrivită. Dar evident că îmi doresc argumente serioase, nu etichete (…) Repet, nicio persoană propusă de mine nu este de neînlocuit”, a declarat premierul desemnat într-o intervenție la B1 TV.

Deschis la schimbări, nu și la politizare

Întrebat dacă ar înlocui persoanele contestate tot cu tehnocrați, Tomac a răspuns afirmativ.

„Tot cu un tehnocrat. Să vină să propună partidele. Dacă au oameni mai buni, evident că sunt deschis pe un asemenea compromis pentru că mi se pare foarte important să depășim acest moment”, a spus el.

Eugen Tomac a precizat că este dispus să analizeze orice propunere venită din partea formațiunilor parlamentare.

„Acolo unde există nemulțumiri din partea partidelor cu privire la pregătirea sau capacitatea unei persoane de a gestiona un minister, sunt dispus să discut”, a afirmat el.

„Absolut”, a răspuns Tomac când a fost întrebat dacă partidele pot veni cu alte nume pentru portofolii.

Tomac: Am căutat un specialist pentru Transporturi

Premierul desemnat a comentat și nominalizarea lui Ionuț Mașala, director economic al CNAIR, pentru funcția de ministru al Transporturilor, una dintre propunerile care au stârnit discuții în spațiul public.

Tomac a precizat că Mașala nu a fost o propunere a PSD și că a căutat un specialist cu experiență în domeniu, capabil să asigure continuitatea proiectelor aflate în derulare.

„Am căutat de fapt un specialist din interiorul ministerului care să aibă expertiza necesară pentru a gestiona acest minister mamut care evident că poate fi gestionat doar de cineva care îl cunoaște foarte bine”, a declarat el.

Politicianul susține că nu îl cunoștea anterior pe Mașala: „Nu-l cunoșteam, dar persoana care mi l-a recomandat este de bună credință. Am discutat cu domnia sa, mi-a explicat exact cum vede lucrurile”.

Până unde este dispus să meargă Eugen Tomac?

„Sunt dispus să merg foarte departe pentru a găsi compromisul necesar astfel încât partidele să-mi acorde votul în ziua în care voi merge în Parlament”, a declarat Tomac, desemnat de președintele României pentru formarea noului guvern.

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