Prima reacție a lui Nicușor Dan după depunerea moțiunii de cenzură: „Ne așteptam”! Un guvern PSD-AUR este „extrem de improbabil”

Întrebat, marți, ce părere are despre faptul că AUR și PSD au depus o moțiune de cenzură, președintele Nicușor Dan a spus că „astăzi s-au întâmplat două lucruri. S-a declus o moțiune de centură și în Parlamentul României s-au votat 9 miliarde de euro pentru SAFE. Și, pe de o parte, avem o moțiune de cenzură, era unul din scenariile la care ne așteptam, în urma tensiunilor care au crescut și au tot crescut. Pe de altă parte, trebuie să salutăm direcția pro-europeană, responsabilitatea celor care au votat pentru un proiect așa de important pentru România, ca el să treacă și să intre în procedura de contractare la Ministerul Apărării”, a spus Dan.

De asemenea, Nicușor Dan a fost pus să răspundă dacă îl susține sau nu îl susține pe Ilie Bolojan, însă nu a oferit un răspuns clar: „E o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă, însă ce am constatat cu toții de mai mult timp este că avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europeane. Și față de această chestiune, care s-a transpus într-un act administrativ în moțiune de cenzură, păstrez echidistanța”.

Președintele a fost întrebat dacă, cât de probabil este ca PSD și AUR să formeze un guvern împreună: „Extrem de improbabil! extrem de improbabil, cum au și declarat președintele PSD-ului”, a răspuns Dan