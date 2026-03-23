Prima pagină » Știrile zilei » Principalele grupuri de conservare a arhitecturii și a monumentelor istorice îl dau în judecată pe Trump pentru planurile Centrului Kennedy

Un consorțiu format din cele mai importante grupuri de conservare arhitecturală și istorică din Statele Unite vizează planurile președintelui Donald Trump de a închide temporar și renova extensiv Centrul Kennedy, depunând luni o nouă cerere în instanță prin care solicită unui judecător federal să oprească proiectul pe termen nelimitat.
Laurentiu Marinov
24 mart. 2026, 01:11, Știrile zilei

Plângerea cu privire la Centrul Kennedy, depusă la o instanță federală din Washington DC, vizează procesul, care a ocolit aprobările Congresului și ale comisiilor cheie și, prin urmare, încalcă legile privind conservarea monumentelor istorice, susțin grupurile, potrivit CNN.

Aceasta vine la doar câteva zile după ce consiliul de administrație al centrului de arte, care este plin de susținători fideli ai lui Trump, a aprobat în unanimitate planurile pentru o închidere de doi ani, care va începe în iulie, marcând cel mai recent efort de a impune stilul și gusturile culturale ale președintelui în capitala SUA. Un judecător analizează deja o contestație separată a planurilor lui Trump de către o congresmană democrată care este membră ex officio a consiliului.

Noul caz a fost intentat de opt grupuri, inclusiv National Trust for Historic Preservation, American Institute of Architects, DC Preservation League și American Society of Landscape Architects. Acestea solicită unui judecător să întrerupă „orice alte lucrări la proiect” până când guvernul finalizează o revizuire standard și procese de consultare cu Congresul, Comisia de Arte Frumoase, Comisia Națională de Planificare a Capitalei și Consiliul Consultativ pentru Conservarea Monumentelor Istorice, printre alte entități, conform unui proiect al plângerii obținut de CNN.

Congresul a aprobat anul trecut 257 de milioane de dolari pentru Centrul Kennedy

Centrul Kennedy necesită lucrări semnificative de întreținere, așa cum este descris într-un plan cuprinzător de construcție din 2021, care estima că sunt necesari peste 250 de milioane de dolari pentru proiecte precum îmbunătățiri ale drenajului și hidroizolației, repararea pereților exteriori și înlocuirea acoperișului. Congresul a aprobat anul trecut 257 de milioane de dolari pentru centru, ca parte a „Big Beautiful Bill” (Legea Mare și Frumoasă) a lui Trump.

Trump a anunțat în februarie că, după o amplă „evaluare de un an”, instituția de artă va trebui să se închidă timp de aproximativ doi ani pentru renovări, ceea ce, a spus el, „va produce un rezultat mult mai rapid și de calitate superioară”.

 

