Fosta directoare a DSP Brașov, trimisă în judecată. Îi anunța pe angajații Spitalului Județean când au loc controale

Potrivit DNA, procurorii au dispus trimiterea în judecată sub control judiciar a inculpatei Blănaru Ancuța-Ofelia, la data faptelor director executiv al Direcției de Sănătate Publică Brașov, pentru săvârșirea a cinci infracțiuni de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității.

În rechizitoriu se arată că, în perioada 2021–2025, inculpata ar fi divulgat, în patru situații distincte, către reprezentanți ai Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov faptul că DSP urma să efectueze controale la nivelul unității medicale.

Ea ar fi dat indicații unui medic-șef de secție sau unor asistente-șefe din cadrul spitalului, astfel încât aceștia să se pregătească în mod corespunzător. În special, li s-ar fi solicitat să asigure un nivel ridicat de curățenie și să remedieze neconformitățile constatate anterior de inspectorii, pentru ca secțiile verificate să nu fie amendate.

Ea ar fi beneficiat, din partea angajaților spitalului, de facilitarea și urgentarea internării unor persoane apropiate, precum și de programarea mai rapidă a acestora.

În urma cercetărilor s-a stabilit că niciuna dintre persoanele informate de inculpată nu ar fi fost sancționată. Sancțiunile ar fi fost aplicate, în principal, personalului medical sau auxiliar care nu avea cunoștință despre control.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Brașov.