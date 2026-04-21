Directoarea DSP Brașov, trimisă în judecată de DNA pentru divulgarea controalelor sanitare

Blănaru Ancuța-Ofelia a fost trimisă în judecată de procurorii DNA, sub control judiciar, pentru cinci infracțiuni de permitere a accesului unor persoane neautorizate la informații nedestinate publicității, în scopul obținerii de foloase necuvenite.
Alexandra-Valentina Dumitru
21 apr. 2026, 13:03, Justiţie

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată la data de 17 aprilie 2026, sub control judiciar, a inculpatei BLĂNARU ANCUȚA-OFELIA, la data faptelor director executiv al Direcției de Sănătate Publică Brașov, respectiv inspector sanitar în cadrul aceleiași instituții, pentru săvârșirea a cinci infracțiuni de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (dintre care una în formă continuată)”.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2021-2025, inculpata ar fi divulgat în mai multe rânduri către reprezentanți ai Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov informații privind controale inopinate ale DSP.

„Prin încălcarea caracterului confidențial al inspecțiilor sanitare, inculpata ar fi oferit indicații unui medic-șef de secție sau unor asistente-șefe din cadrul spitalului, astfel încât aceștia să se pregătească în mod corespunzător. În special, li s-ar fi solicitat să asigure un nivel ridicat de curățenie și să remedieze neconformitățile constatate anterior de inspectorii D.S.P., pentru ca secțiile verificate să nu fie sancționate pentru încălcarea normelor din domeniul sănătății publice”.

Ce beneficii a avut directoarea

În schimb, aceasta ar fi beneficiat de facilitarea și urgentarea internării unor persoane apropiate, precum și de programarea mai rapidă a acestora.

De asemenea, la data de 6 octombrie 2025, inculpata ar fi informat un reprezentant al Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov că urma să aibă loc o inspecție sanitară în ziua următoare.

„Astfel, inculpata ar fi dezvăluit dinainte iminența controlului pentru a evita sancționarea spitalului pentru nerespectarea normelor din domeniul sănătății publice și pentru a obține, în schimb, acces preferențial la anumite servicii medicale publice”.

Conform anchetatorilor, niciuna dintre persoanele informate nu ar fi fost sancționată, sancțiunile fiind aplicate personalului care nu avea cunoștință despre controale.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Brașov, cu propunerea de menținere a măsurii preventive dispuse în cauză.

Recomandarea video

Augustin Lazăr, fost procuror general, după recuperarea artefactelor din Drents: Este momentul unui impuls pentru investigația privind alte 10 brățări
G4Media
Nu vopsi gardul casei în aceste culori. Valoarea proprietății tale scade fără să-ți dai seama
Gandul
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Planul strategic al lui Xi Jinping care a salvat China din fața șocului petrolier global
Libertatea
Doliu în lumea filmului! A murit o actriță celebră. Acum o săptămână a fost găsită inconștientă în piscina unui club de lux
CSID
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor