ANPC, amenzi de peste trei milioane de lei în urma controalelor din prima săptămână a lunii iunie

„În perioada 1-5 iunie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat ample acțiuni de control la peste 1.300 de operatori economici, având ca obiectiv verificarea siguranței produselor comercializate și a condițiilor în care sunt prestate serviciile de agrement”, notează comunicatul de presă emis de instituție.

Sute de amenzi în valoare de milioane de lei

În plus, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, în perioada premergătoare, reprezentanții ANPC au verificat peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor.

Valoarea totală a produselor verificate în cadrul acțiunilor a depășit 2.1 milioane de lei. În urma controalelor, au fost aplicate 817 amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3.6 milioane de lei, și 612 avertismente.

În plus, autoritățile au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 157.000 de lei și oprirea temporară a altor produse de peste 174.000 de lei.

Totodată, activitatea economică a 28 de operatori a fost suspendată până la remedierea deficiențelor constatate.

Ce contravenții au fost constatate?

În cadrul acțiunii, inspectorii au constatat probleme legate de siguranța echipamentelor de agrement, inclusiv utilizarea unor instalații uzate și nesecurizate, dar și lipsa afișării corecte a informațiilor privind limitele de vârstă și înălțime pentru utilizarea echipamentelor, precum și întreținerea necorespunzătoare a spațiilor verificate.