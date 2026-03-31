Un judecător a oprit renovarea sălii de bal a Casei Albe a lui Trump

Judecătorul principal Richard Leon de la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Columbia a blocat marți proiectul președintelui Donald Trump de renovare a sălii de bal din aripa de est a Casei Albe.
Mădălina Dinu
31 mart. 2026, 22:54, Știri externe

Judecătorul a aprobat cererea Fundației Naționale pentru Conservarea Monumentelor Istorice (National Trust for Historic Preservation) de a emite o ordonanță preliminară. Organizația a susținut că, pentru a renova o clădire protejată și cu semnificație istorică, precum Casa Albă, Trump trebuia să obțină sprijinul experților și al Congresului, lucru pe care nu l-a făcut, norează Baha.

Deși inițial a respins cererea fundației, Leon a decis acum că „până când Congresul va aproba acest proiect prin autorizație legală, construcția trebuie să se oprească!”.

El a adăugat că Trump „se poate adresa oricând Congresului pentru a obține autorizația expresă de a construi o sală de bal și să o facă cu fonduri private. Într-adevăr, Congresul poate chiar alege să aloce fonduri pentru sala de bal sau cel puțin să decidă că o altă schemă de finanțare este acceptabilă”.

Decizia vine după ce, anul trecut, organizația pentru protejarea patrimoniului a contestat în instanță planul administrației Trump, argumentând că lucrările au fost accelerate fără respectarea procedurilor legale.

Reprezentanții organizației au mai atras atenția că niciun președinte nu poate modifica structura Casei Albe fără verificări și avize adecvate, indiferent de administrație.

Procesul a fost declanșat după ce administrația Trump a început demolarea unor părți din aripa de est și a renunțat la arhitecții inițiali ai proiectului. Trump a susținut că este nevoie de o sală de bal modernă pentru organizarea evenimentelor oficiale.

