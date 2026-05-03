Administrația Trump blochează mai multe proiecte de energie eoliană, invocând motive de securitate națională

Departamentul Apărării al Statelor Unite a suspendat aprobările pentru aproximativ 165 de proiecte eoliene terestre. Proiectele suspendate sunt capabile să genereze 30 de gigawați, energie suficientă pentru alimentarea a 15 milioane de locuințe, relatează Financial Times.

Deși fermele eoliene necesită în mod curent aprobarea Pentagonului pentru a garanta că turbinele nu interferează cu sistemele radar, procesul de evaluare, care în mod normal dura câteva zile, a fost oprit complet.

Începând cu luna august a anului trecut, dezvoltatorii se confruntă cu întârzieri semnificative, anulări de întâlniri și lipsa comunicării din partea autorităților.

Printre proiectele afectate se numără: 35 de proiecte care finalizaseră negocierile și așteptau doar semnătura finală, 30 de proiecte care primiseră acordul verbal și așteptau confirmarea scrisă, 50 de proiecte aflate în plin proces de negociere, 50 de proiecte care, în mod obișnuit, ar fi fost declarate fără risc de securitate.

Măsurile reprezintă o escaladare a politicii administrației Trump împotriva energiei regenerabile. Președintele Trump și-a exprimat în mod repetat ostilitatea față de această industrie, numind eolienele „cea mai slabă formă de energie” și declarând că obiectivul său este să împiedice construirea oricărei noi turbine.

„Acest lucru este fără precedent. Faptul că administrația le spune proprietarilor privați de terenuri că nu au voie să desfășoare activități economice și să genereze venituri din proprietățile lor nu este compatibil cu valorile conservatoare”, a declarat directorul Asociației Energiei Regenerabile.