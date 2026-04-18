Curtea de Apel permite continuarea construcției sălii de bal de la Casa Albă

Hotărârea suspendă efectele unei decizii anterioare a unei instanțe inferioare, care blocase lucrările pe motiv că nu ar fi existat aprobarea Congresului SUA, scrie Reuters.

Decizia a fost luată de un complet format din trei judecători care a stabilit organizarea unei audieri pe 5 iunie. Atunci se va analiza dacă lucrările trebuie oprite pe durata apelului.

Disputa juridică legată de construcția sălii de bal de la Casa Albă

Litigiul a fost inițiat de National Trust for Historic Preservation, care contestă autoritatea administrației Trump de a demola aripa de Est, o aripă istorică a Casei Albe, pentru a face loc noii săli de bal. Organizația susține că președintele și National Park Service nu aveau competența legală necesară pentru a autoriza demolarea fără un vot explicit al Congresului.

Cu doar o zi înainte de decizia Curții de Apel, judecătorul federal Richard Leon stabilise că proiectul este ilegal în lipsa unei aprobări legislative, emițând o ordonanță de suspendare a lucrărilor.

Poziția administrației Trump privind construcția sălii de bal de la Casa Albă

Administrația Trump a argumentat că edificarea sălii de bal de la Casa Albă reprezintă o modernizare necesară a infrastructurii și o îmbunătățire a securității complexului prezidențial. Donald Trump a descris proiectul drept o „adiție definitorie” pentru Casa Albă și parte a unei viziuni mai ample de remodelare a Washingtonului.

Potrivit declarațiilor oficiale, proiectul este finanțat integral din donații private, fără utilizarea fondurilor publice. Atât Casa Albă, cât și National Trust for Historic Preservation nu au oferit reacții imediate după pronunțarea deciziei de vineri seara.