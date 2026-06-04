Protestele scapă de sub control în Bruxelles. „Studiile sunt doar pentru bogați”. De ce se revoltă tinerii

Sute de studenți s-au adunat la Gara Centrală din Bruxelles, joi dimineață, în jurul orei 10:00, pentru a protesta împotriva reducerilor la învățământul în limba franceză. Protestul a scăpat rapid de sub control.

Au fost lansate artificii, iar scutere au fost incendiate. Adăposturile de autobuz au fost, de asemenea, avariate, la fel ca și geamurile barurilor și restaurantelor, precum și semnele de circulație. Bubuiturile de artificii se auzeau continuu. Conturile Antifa de pe Instagram au postat încontinuu fotografii ale acțiunilor. Un protest studențesc din Namur a scăpat, de asemenea, de sub control.

Protestul nu a fost înăbușit imediat. Prezența poliției în vecinătatea gării a fost redusă sau inexistentă. Acest lucru contrastează cu zona din apropierea Parlamentului, unde străzile au fost închise. În jurul orei 11:15, poliția antirevoltă era prezentă la gară, dar inițial nu în număr mare. Câteva minute mai târziu, tunul cu apă a fost desfășurat, iar mai multe intrări în Bruxelles Central au fost închise temporar, dar acestea au fost redeschise ulterior.

Poliția a numit-o „adunare spontană” și a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții. „Serviciile de urgență care au sosit la fața locului pentru a stinge incendiul au fost bombardate cu proiectile. Prin urmare, am folosit tunurile cu apă pentru a controla incendiul”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, Ilse Van de Keere, care recomandă evitarea centrului Bruxelles-ului.

După ce elevii au fost dispersați la gară, aceștia s-au îndreptat spre parlamentul francofon, unde mulți profesori au venit și ei să-și exprime nemulțumirea față de măsurile planificate. Când a avut loc votul privind reformele controversate ale educației, la ora 14:00, câțiva protestatari au forțat intrarea în clădirea parlamentului Comunității Franceze, forțând cele două uși de intrare. Au declanșat câteva bombe fumigene, declanșând alarma de incendiu, dar procedurile parlamentare au continuat neîntrerupte, deoarece protestatarii nu au ajuns în hemiciclu. „Nu vă faceți griji că alarma se declanșează ocazional”, a declarat președintele Parlamentului, Benoît Dispa (Les Engagés).

Poliția confirmă că au avut loc incidente în diferite locații din Bruxelles. Drept urmare, există perturbări la mai multe stații de metrou, relatează aceasta. În această dimineață, un jurnalist Belga a fost martor la intervenția poliției la stația de metrou Sint-Guido din Anderlecht. Tineri aruncaseră garduri pe șine și goliseră stingătoare de pe peroane. Majoritatea protestatarilor s-au întors ulterior acasă.

De săptămâni întregi există tulburări în învățământul francofon din cauza reformelor planificate de Comunitatea Franceză. Cea mai mare frustrare în rândul tinerilor este „ minervalul” , taxa de școlarizare pentru învățământul superior. Aceasta urmează să fie majorată drastic anul viitor la rata aplicabilă în Flandra: 1.100 de euro pe an universitar. „Este vorba despre viitorul nostru”, spune Mohammed, în vârstă de 19 ani. El studiază contabilitatea la un liceu din Tubeke. Poartă o pancartă pe care scrie: „Studiile sunt un drept, nu un lux”. El clarifică: „Aș vrea să am o diplomă de master. Asta înseamnă cinci ani de studiu. De cinci ori 1.100 de euro.”

Pentru unii tineri, este vorba despre mult mai mult. „Nu am primit o educație decentă anul acesta”, spun Fatima Diallo și Jasmine El Andalusi. Au 16 ani și frecventează Liceul Henriette Dachsbeck din Bruxelles. Mulți profesori au intrat în grevă sau au încetat frecvent să lucreze anul acesta, spun ele. Pe lângă asta a venit și lipsa profesorilor. „Am pierdut atât de multe. Și acum, din păcate, trebuie să dăm și examene.” Au avut o oră de curs astăzi. După aceea, școala a fost închisă colectiv.

La protest participă și profesorii

Yasmina, în vârstă de șaptesprezece ani, participă la cursuri la Athenée Pagode; pe pancarta ei scrie „ Glatinique l’éducation ”, un joc de cuvinte tradus liber prin „Ministrul Glatigny ne strică educația”. „Nu am mijloacele să-mi continui studiile. Această măsură transformă studiul în ceva pentru bogați.”

Mulți profesori participă și ei la protest. „Decretul votat astăzi schimbă foarte mult, chiar dacă, de fapt, nu ar trebui aprobat încă. Din punct de vedere democratic, acest lucru nu este grozav”, spune profesorul de franceză și religie Rémi Lehart. Acesta a călătorit la Bruxelles alături de colegii de la liceul Saint-Julien din Ath. „Politica are consecințe și pentru studenți, care vor plăti taxe de școlarizare mai mari; acest lucru creează inegalitate”, spune profesorul de istorie Bernard Mathieu de la liceul Saint-Julien.

Într-un fel, profesorii înțeleg comportamentul elevilor furioși din Bruxelles: „Când, ca tânăr, auzi că vor urma măsuri care îți pun în pericol viitorul, înțeleg că acest lucru poate evoca un sentiment de furie. Asta nu justifică violența de astăzi, dar o face mai ușor de înțeles”, spune Lehart.

O altă măsură remarcabilă este aceea că profesorii din ultimii ani de liceu trebuie să petreacă două ore suplimentare în sala de clasă. Există, de asemenea, măsuri pentru a readuce în sala de clasă profesorii detașați. Guvernul Comunității Franceze spune că nu are altă opțiune. „Trebuie făcute economii, altfel vom da faliment și profesorii pur și simplu nu vor putea fi plătiți în câțiva ani”, a declarat deja vara trecută ministrul-președinte Elisabeth Degryse (Les Engagés). Ea a subliniat că salariul minim nu a fost indexat de ani de zile și că studiul în Flandra este la fel de scump. În cadrul Comunității Franceze, nu există multe alte linii bugetare de redus în afară de educație: acest buget reprezintă aproximativ trei sferturi din bugetul total.

Parlamentul Comunității Franceze urmează să voteze măsurile de austeritate în această după-amiază. Votul este controversat deoarece majoritatea nu respectă regulamentul de procedură. După numeroase tactici de tergiversare din partea opoziției, decretul a fost aprobat în comisie abia la începutul acestei săptămâni. Conform regulamentului, trebuie să existe un interval de 84 de ore între aprobarea în comisie și în sesiunea plenară. Cu toate acestea, majoritatea nu respectă acest termen limită, argumentând că toată lumea este acum prea familiarizată cu conținutul decretului, deoarece acesta a fost deja dezbătut mai bine de o lună. Opoziția, pe bună dreptate, nu este de acord cu acest lucru și solicită demisia președintelui Parlamentului, Benoît Dispa (Les Engagés).

Pentru tinerii de pe stradă, această narațiune politică este un motiv în plus de protest, „pentru că această reformă este nedemocratică”.