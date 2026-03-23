Afacere anulată. Administrația Trump va plăti aproximativ 1 miliard de dolari unei companii franceze

Administrația Trump va plăti aproximativ 1 miliard de dolari companiei franceze TotalEnergies pentru a anula proiectele de parcuri eoliene offshore, potrivit The Guardian. Acestea urmau să fie construite în largul coastei de est a SUA.

În schimb, compania franceză va reorienta investițiile către proiecte de petrol și gaze, inclusiv exporturi de GNL.

Acordul reprezintă cea mai recentă lovitură dată de către Administrația Trump industriei eoliene din SUA.

Președintele SUA a declarat că turbinele eoliene sunt urâte, costisitoare și ineficiente, iar administrația sa a luat măsuri pentru a crește producția internă de combustibili fosili.