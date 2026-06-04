Record pe Everest: peste 1.000 de alpiniști au ajuns pe „acoperișul lumii” într-un singur sezon

Recordul anterior data din 2019, când 877 de persoane au ajuns pe vârful de 8.849 de metri.

Autoritățile nepaleze au precizat că bilanțul final urmează să fie verificat, însă datele preliminare indică depășirea pragului de 1.000 de alpiniști, potrivit The Independent.

Vremea favorabilă a contribuit la numărul record de ascensiuni

Oficialii și organizatorii de expediții atribuie creșterea numărului de ascensiuni unei perioade neobișnuit de lungi de vreme stabilă.

Nepal a emis anul acesta 494 de permise pentru alpiniști străini, cel mai mare număr din istorie. Într-o singură zi, pe 21 mai, aproximativ 275 de persoane au ajuns pe vârf, stabilind un record pentru o zi de ascensiune.

În acest sezon, toate expedițiile au urcat Everestul dinspre Nepal, după închiderea rutei nordice prin Tibet, aflată pe teritoriul Chinei.

Deși sezonul s-a soldat cu cel puțin cinci decese, operatorii de expediții îl consideră unul reușit. Interesul pentru Everest a rămas ridicat în pofida creșterii costurilor de călătorie și a tensiunilor internaționale.

Potrivit organizatorilor, numărul alpiniștilor din Statele Unite și Europa a scăzut în ultimii ani, însă a crescut participarea celor din statele asiatice.

Critici privind supraaglomerarea și impactul asupra mediului

Numărul tot mai mare de alpiniști care încearcă să cucerească Everestul a alimentat criticile privind comercializarea excesivă a muntelui.

Nepal a fost acuzat în repetate rânduri că emite prea multe permise și permite accesul unor persoane cu experiență limitată în alpinismul de mare altitudine.

Autoritățile au propus în acest an reguli mai stricte pentru obținerea permiselor. Printre măsuri se numără obligativitatea ca alpiniștii să fi urcat anterior cel puțin un vârf nepalez de peste 7.000 de metri.

În paralel, specialiștii avertizează asupra efectelor schimbărilor climatice asupra regiunii Himalaya. Topirea accelerată a ghețarilor a devenit o preocupare majoră pentru comunitatea științifică și pentru autoritățile locale.

În timpul unei vizite în Nepal, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a atras atenția asupra ritmului alarmant în care dispar ghețarii din Himalaya.

Sezon întârziat de un bloc uriaș de gheață

Pregătirile pentru sezonul de escaladă au fost afectate de apariția unui serac instabil, un bloc masiv de gheață aflat deasupra unei porțiuni importante a traseului.

Alpiniștii au ajuns în tabăra de bază, situată la aproximativ 5.300 de metri altitudine, în luna aprilie. Cu toate acestea, deschiderea rutei a fost întârziată cu peste două săptămâni din cauza pericolului de prăbușire.

Echipa responsabilă cu amenajarea traseului, cunoscută sub numele de „doctorii cascadei de gheață”, a fost nevoită să amâne instalarea corzilor și a scărilor de siguranță.

Un nou record pentru celebrul Kami Rita Sherpa

Sezonul 2026 a adus și un nou record individual. Ghidul nepalez Kami Rita Sherpa, în vârstă de 56 de ani, a urcat pe Everest pentru a 32-a oară.

El a escaladat pentru prima dată muntele în 1994 și revine aproape în fiecare an.

Cu toate acestea, celebrul alpinist consideră că numărul permiselor ar trebui redus. În opinia sa, autoritățile ar trebui să limiteze accesul la aproximativ 250 de alpiniști pe sezon.

Între timp, ghidul montan Hillary Dawa Sherpa, dispărut timp de aproape șase zile în apropierea taberei IV, la peste 7.600 de metri altitudine, a fost găsit în viață și salvat în apropierea taberei de bază.