Prima pagină » Știri externe » O avalanșă l-a salvat pe Everest: ghidul nepalez crezut mort a povestit cum a supraviețuit șase zile pe munte

O avalanșă l-a salvat pe Everest: ghidul nepalez crezut mort a povestit cum a supraviețuit șase zile pe munte

Un ghid nepalez care fusese dat dispărut pe Everest și despre care se credea că a murit a fost găsit în viață după șase zile, în timp ce cobora cu greu spre Tabăra de Bază. Dawa Sherpa, în vârstă de 57 de ani, a declarat pentru BBC că a supraviețuit mestecând gheață și mâncând câteva ciocolate pe care le-a găsit în buzunar.
O avalanșă l-a salvat pe Everest: ghidul nepalez crezut mort a povestit cum a supraviețuit șase zile pe munte
Sursa foto: X
Gabriel Negreanu
06 iun. 2026, 11:13, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Miracol pe Everest: ghid nepalez crezut mort, găsit în viață după șase zile pe munte

Un ghid nepalez care fusese dat dispărut pe Everest și despre care se credea că a murit a fost găsit în viață după șase zile, în timp ce cobora cu greu spre Tabăra de Bază. Dawa Sherpa, în vârstă de 57 de ani, a declarat pentru BBC că a supraviețuit mestecând gheață și mâncând câteva ciocolate pe care le-a găsit în buzunar.

Bărbatul a fost văzut ultima dată în viață de alpinistul britanic Chris Thrall, deasupra Taberei 3, la aproximativ 7.500 de metri altitudine. Potrivit acestuia, Dawa Sherpa se oprise pentru o scurtă pauză, așa cum făcuse de multe ori înainte. Ulterior, ghidul nu a mai fost observat coborând.

Dawa Sherpa susține însă că nu s-a rătăcit, ci a fost nevoit să rămână în urmă după ce i s-a terminat oxigenul.

„Când oxigenul s-a terminat, nu mai puteam merge. Nu am mâncat nimic în primele două zile. Apoi am început să mestec gheață. Mă dureau dinții”, a povestit el.

O avalanșă l-a salvat

După mai multe zile petrecute în condiții extreme, ghidul a căzut într-o crevasă, unde ar fi rămas blocat aproximativ două zile și jumătate. O avalanșă i-a oferit însă o șansă neașteptată: zăpada căzută în crevasă l-a ajutat să se ridice și să găsească o cale de ieșire.

Slăbit, deshidratat și cu degerături, Dawa Sherpa a continuat să coboare. A mers prin zăpadă întreaga noapte, până când a ajuns aproape de Tabăra de Bază, unde a fost observat de o echipă care urca pe munte pentru a colecta deșeuri.

„I-am întâlnit pe băieții care urcau să strângă gunoaiele. Ei m-au dus mai jos”, a spus ghidul.

Familia sa din Kathmandu începuse deja ritualurile funerare, după ce fusese anunțată că o operațiune de salvare nu mai era posibilă. Soția lui, Damu Sherpa, a declarat că nu-i venea să creadă când l-a văzut în viață.

„Am fost atât de surprinsă. Ni se spusese că nu se va mai întoarce acasă. Nu-mi venea să cred că a revenit în siguranță”, a spus femeia.

Dawa Sherpa a fost transportat cu elicopterul la un spital din Kathmandu, unde primește îngrijiri medicale pentru deshidratare, degerături și o fractură. Medicii spun că starea lui este stabilă, iar deshidratarea se ameliorează.

Comunitatea șerpașilor și alpiniștii care îl cunoșteau au descris supraviețuirea sa drept un miracol. Pemba Sherpa, directorul executiv al companiei 8K Expeditions, a numit cazul o „adevărată autosalvare”.

„Dawa a reușit să supraviețuiască împotriva tuturor șanselor. Este nimic mai puțin decât un miracol”, a spus acesta.

Peste 1.000 de persoane au ajuns pe vârful Everest în acest sezon, considerat cel mai aglomerat din istorie. Cinci oameni au murit în actualul sezon de escaladă, iar peste 300 și-au pierdut viața pe Everest de la începutul înregistrărilor, în anii 1920.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia