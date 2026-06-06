O avalanșă l-a salvat pe Everest: ghidul nepalez crezut mort a povestit cum a supraviețuit șase zile pe munte

Miracol pe Everest: ghid nepalez crezut mort, găsit în viață după șase zile pe munte

Un ghid nepalez care fusese dat dispărut pe Everest și despre care se credea că a murit a fost găsit în viață după șase zile, în timp ce cobora cu greu spre Tabăra de Bază. Dawa Sherpa, în vârstă de 57 de ani, a declarat pentru BBC că a supraviețuit mestecând gheață și mâncând câteva ciocolate pe care le-a găsit în buzunar.

Bărbatul a fost văzut ultima dată în viață de alpinistul britanic Chris Thrall, deasupra Taberei 3, la aproximativ 7.500 de metri altitudine. Potrivit acestuia, Dawa Sherpa se oprise pentru o scurtă pauză, așa cum făcuse de multe ori înainte. Ulterior, ghidul nu a mai fost observat coborând.

Dawa Sherpa susține însă că nu s-a rătăcit, ci a fost nevoit să rămână în urmă după ce i s-a terminat oxigenul.

„Când oxigenul s-a terminat, nu mai puteam merge. Nu am mâncat nimic în primele două zile. Apoi am început să mestec gheață. Mă dureau dinții”, a povestit el.

O avalanșă l-a salvat

După mai multe zile petrecute în condiții extreme, ghidul a căzut într-o crevasă, unde ar fi rămas blocat aproximativ două zile și jumătate. O avalanșă i-a oferit însă o șansă neașteptată: zăpada căzută în crevasă l-a ajutat să se ridice și să găsească o cale de ieșire.

Slăbit, deshidratat și cu degerături, Dawa Sherpa a continuat să coboare. A mers prin zăpadă întreaga noapte, până când a ajuns aproape de Tabăra de Bază, unde a fost observat de o echipă care urca pe munte pentru a colecta deșeuri.

„I-am întâlnit pe băieții care urcau să strângă gunoaiele. Ei m-au dus mai jos”, a spus ghidul.

Familia sa din Kathmandu începuse deja ritualurile funerare, după ce fusese anunțată că o operațiune de salvare nu mai era posibilă. Soția lui, Damu Sherpa, a declarat că nu-i venea să creadă când l-a văzut în viață.

„Am fost atât de surprinsă. Ni se spusese că nu se va mai întoarce acasă. Nu-mi venea să cred că a revenit în siguranță”, a spus femeia.

Dawa Sherpa a fost transportat cu elicopterul la un spital din Kathmandu, unde primește îngrijiri medicale pentru deshidratare, degerături și o fractură. Medicii spun că starea lui este stabilă, iar deshidratarea se ameliorează.

Comunitatea șerpașilor și alpiniștii care îl cunoșteau au descris supraviețuirea sa drept un miracol. Pemba Sherpa, directorul executiv al companiei 8K Expeditions, a numit cazul o „adevărată autosalvare”.

„Dawa a reușit să supraviețuiască împotriva tuturor șanselor. Este nimic mai puțin decât un miracol”, a spus acesta.

Peste 1.000 de persoane au ajuns pe vârful Everest în acest sezon, considerat cel mai aglomerat din istorie. Cinci oameni au murit în actualul sezon de escaladă, iar peste 300 și-au pierdut viața pe Everest de la începutul înregistrărilor, în anii 1920.