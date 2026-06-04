Miracol pe Everest: Alpinist dispărut și presupus mort a fost găsit în viață șase zile mai târziu „târându-se spre tabăra de bază”

Un ghid nepalez în vârstă de 30 de ani a fost găsit în viață pe Everest, joi, la șase zile după ce fusese dat dispărut și presupus mort, potrivit AFP.

Conform salvatorilor, alpinistul „a fost găsit în această dimineață târându-se spre tabăra de bază” de către o echipă a Comitetului pentru Controlul Poluării din Sagarmatha. Acesta este un grup care elimină deșeurile lăsate de alpiniști.

Nu au fost oferite informații despre starea alpinistului

„Un elicopter l-a dus la un spital din Kathmandu”, a declarat Pemba Sherpa de la compania de salvare. Sherpa nu a oferit detalii despre starea ghidului.

Dawa Sherpa a atins vârful Muntelui Everest pe 29 martie, însoțit de alpinistul britanic Chris Thrall. Partenerul său de alpinism i-a pierdut urma a doua zi, în timp ce coborau din Tabăra 4 în Tabăra 3, potrivit sursei.

„O situație foarte delicată”

Britanicul a descris ascensiunea lor ca fiind mai lungă decât se aștepta. El a explicat că a întâlnit apoi un alpinist polonez aflat în dificultate. „Ar trebui să mă întorc să-l găsesc pe Sherpa, despre care am presupus că va porni din nou, așa cum făcuse de sute de ori? Sau ar trebui să-l ajut pe celălalt alpinist, fără oxigen, cu degetele înghețate și evident aproape de hipotermie?”, a povestit el.

„Vremea era foarte schimbătoare, a fost o situație foarte delicată”, a adăugat alpinistul.

Ascensiunea lor a fost una dintre ultimele din sezonul de primăvară. În această perioadă, peste o mie de alpiniști au atins vârful. Acesta reprezintă un record absolut, potrivit Departamentului de Turism din Nepal.

Cel mai mortal sezon pe Everest, în urmă cu trei ani

Alte câteva recorduri au fost doborâte anul acesta, inclusiv cele mai multe ascensiuni într-o singură zi (275, pe 21 mai) și numărul de permise emise de autorități străinilor (494). Cinci alpiniști, doi indieni și trei nepalezi, au murit deja anul acesta pe versanții Everestului. În comparație, 18 persoane și-au pierdut viața acolo în 2023, cel mai mortal sezon înregistrat vreodată, mai arată sursa citată.