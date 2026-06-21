Prima pagină » Life-Inedit » Cele mai ostile locuri de pe planetă. Turiștii continuă să le viziteze

Cele mai ostile locuri de pe planetă. Turiștii continuă să le viziteze

Există locuri pe Pământ atât de ostile încât supraviețuirea pe perioade lungi este dificilă. Cu toate acestea, multe dintre ele rămân populare printre aventurieri, fotografi și cercetători.
Cele mai ostile locuri de pe planetă. Turiștii continuă să le viziteze
Andreea Tobias
21 iun. 2026, 19:28, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Valea Morții se numără printre locurile cu cele mai ridicate temperaturi înregistrate pe Pământ. Temperatura a depășit, la un moment dat, 56 de grade Celsius.

Vara, condițiile devin mortale în doar câteva ore. Valea se caracterizează prin câmpuri de sare, dune de nisip și canioane stâncoase, fără umbră naturală sau surse de apă.

În ciuda acestor condiții, turiștii găsesc locul atrăgător datorită peisajului spectaculos. Printre principalele atracții se numără Bazinul Badwater și Dunele de nisip Mesquite Flat.

Deșertul Danakil, un peisaj comparat cu cel extraterestru

Această depresiune este considerată una dintre cele mai ostile zone pentru viață de pe planetă. Este situată în regiunea Afar din Etiopia, conform Times of India.

Zona se confruntă cu temperaturi ridicate, aer toxic și ape sărate. Temperaturile depășesc, în mod normal, 45 de grade Celsius.

Călătorii compară peisajul cu tărâmuri extraterestre, din cauza câmpurilor de sulf cu nuanțe de neon. Lacurile vulcanice și zonele de activitate vulcanică fac din acest loc o destinație de aventură unică în Africa.

Everest, vârful cu „Zona Morții”

Everestul rămâne unul dintre cele mai periculoase locuri pentru turiști. „Zona Morții”, situată la peste 8.000 de metri altitudine, se caracterizează prin lipsa oxigenului.

Această lipsă duce la deteriorarea treptată a organelor umane. Mulți oameni și-au pierdut viața din cauza avalanșelor, condițiilor meteo extreme și aglomerației de pe traseu.

Cu toate acestea, mulți alpiniști aspiră să cucerească cel mai înalt vârf de pe Pământ. Cei fără abilități de alpinism pot urma traseul popular către Tabăra de Bază a Everestului.

Antarctica, cel mai rece continent al planetei

Antarctica este cel mai rece, mai vântos și mai uscat continent de pe Pământ. Temperaturile pot scădea aici până la minus 50 de grade Celsius.

Gheața marină și vânturile puternice izolează continentul de lumea exterioară. Orice urgență medicală este, din această cauză, dificil de gestionat.

În ciuda acestor riscuri, vizitele turistice în Antarctica au crescut în ultima perioadă. Oamenii sunt atrași de aisberguri, coloniile de pinguini și balenele care trăiesc în zonă.

Recomandarea video

Valul roșu din orașele albastre: Socialiștii democrați iau cu asalt America urbană
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Ana Blandiana, atac devastator la Nicușor Dan: “N-am nicio îndoială că e bolnav, că e anormal, că capul lui funcționează altfel decât capetele noastre”
Gandul
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
Cancan
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport
Cele două soluții ale PNL pentru a avea un guvern în iulie. Bolojan cere un pact național pe șase luni și fără moțiuni de cenzură până la finalul anului
Libertatea
Primele minute după mușcătura de căpușă sunt cruciale. Ce trebuie să faci imediat
CSID
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da