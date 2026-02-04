Boala viermelui de Guineea, aproape eradicată. Doar 10 cazuri raportate la nivel global în 2025

În anul 2025 au fost raportate la nivel mondial doar 10 cazuri umane, cel mai mic număr înregistrat vreodată, potrivit datelor provizorii publicate de Carter Center, organizația care coordonează campania globală de eradicare, scrie Euronews.

Această scădere dramatică reprezintă un pas decisiv în procesul de eradicare a bolii viermelui de Guineea, o parazitoză transmisă prin consumul de apă potabilă contaminată. În 1986, înainte de intensificarea eforturilor internaționale, se estimau aproximativ 3,5 milioane de cazuri anual.

Impactul asupra sănătății publice

Dracunculiaza este o boală extrem de dureroasă, caracterizată prin apariția unei vezicule din care, la 10–14 luni după infectare, un vierme lung iese lent, de obicei prin pielea piciorului.

„Boala provoacă suferințe enorme nu doar pacientului, ci și familiei și comunității sale”, a declarat Adam Weiss, directorul programului Carter Center pentru eradicarea bolii.

Acesta a subliniat că fiecare caz reprezintă o tragedie evitabilă și că „singurul număr acceptabil rămâne zero”.

Situația pe țări

Din cele 10 cazuri umane raportate în 2025, două au fost înregistrate în Sudanul de Sud, patru în Ciad și patru în Etiopia. Angola, Camerun, Republica Centrafricană și Mali nu au raportat niciun caz uman pentru al doilea an consecutiv.

Pentru ca o boală să fie declarată eradicată, toate țările trebuie certificate ca fiind libere de infecții umane și animale timp de cel puțin trei ani consecutivi. Până în prezent, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a certificat 200 de țări ca fiind libere de boala viermelui de Guineea. Doar șase state mai așteaptă certificarea: Angola, Ciad, Etiopia, Mali, Sudan și Sudanul de Sud.

În lipsa unui vaccin sau tratament curativ, prevenția a fost esențială. OMS a pus accent pe accesul la apă potabilă sigură, utilizarea filtrelor de apă și monitorizarea strictă a cazurilor. Persoanele infectate care își scufundă membrele în apă pentru calmarea durerii pot contamina sursele de apă, perpetuând ciclul de transmitere.

Alte boli tropicale aproape de eradicare

Alături de boala viermelui de Guineea, OMS urmărește eradicarea altor boli tropicale neglijate până în 2030, inclusiv pianul, o infecție bacteriană care afectează în principal copiii. În 2025, 136 de țări au fost declarate libere de transmiterea acestei boli.