YouTube schimbă regulile pentru adolescenți: Ce tipuri de videoclipuri nu vor mai fi recomandate în Europa

YouTube precizează că algoritmii săi pot crea „bucle de conținut”. Acestea sunt situații în care utilizatorii ajung să urmărească repetitiv același tip de materiale, uneori din ce în ce mai extreme. În cazul adolescenților, acest fenomen favorizează comparațiile cu standarde corporale nerealiste. Astfel, se poate ajunge la o percepție distorsionată asupra propriei imagini, mai scrie CNN.

Testele pentru aceste restricții au fost deja realizate în Statele Unite, iar acum măsura este extinsă în Europa și, treptat, la nivel global, conform recomandărilor primite de la comitetul YouTube dedicat tinerilor și familiilor.

Tipurile de clipuri vizate de limitări

YouTube nu va elimina complet aceste materiale. Platforma va reduce frecvența cu care sunt recomandate adolescenților videoclipuri care prezintă ca ideal anumite greutăți corporale sau niveluri de fitness. De asemenea sunt vizate și cele care compară și glorifică trăsături fizice specifice sau promovează agresivitatea socială. Tot la acest capitol sunt incluse și intimidarea sau confruntările fizice.

Compania subliniază că vizionarea ocazională a unui astfel de clip nu reprezintă neapărat un risc. Totuși, consumul repetat de astfel de conținut, poate deveni problematic.

Numeroase studii indică faptul că platformele sociale pot contribui la scăderea încrederii în sine și

apariția tulburărilor de alimentație. Exista indicii și despre creșterea nivelului de anxietate și depresie. Impactul este și mai pronunțat în rândul fetelor, al tinerilor supraponderali precum și al celor care au deja o percepție negativă asupra propriului corp. Specialiștii descriu acest fenomen ca un „cerc al riscului”: vulnerabilitatea determină consumul de conținut dăunător, ceea ce amplifică problema.

YouTube și alte măsuri pentru protecția minorilor

Pe lângă aceste restricții, YouTube oferă direcționări către linii de ajutor atunci când sunt căutate materiale despre auto-vătămare sau tulburări alimentare. Platforma colaborează deja cu organizații din Germania și Franța pentru adaptarea politicilor la specificul european. Totodată aplică deja limitări pentru conținut violent sau legat de tulburări alimentare.

Această decizie se înscrie într-un cadru mai larg de reglementare. În Marea Britanie, autoritatea de comunicații a solicitat platformelor să împiedice algoritmii să distribuie conținut periculos copiilor. La nivelul Uniunii Europene, Digital Services Act impune marilor companii din domeniul tehnologiei să protejeze dezvoltarea fizică și psihică a minorilor.