Criza din Iran, instrumentul politic al lui Viktor Orban pentru promovarea partidului său înaintea alegerilor. Controalele la frontieră, înăsprite

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a ordonat controale mai stricte la frontieră în privința cetățenilor străini, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Orban pune din ce în ce mai mult accentul pe problemele de securitate ca pilon central al campaniei sale electorale, iar analiștii citați de Euronews consideră că el folosește criza din Iran pentru a-și promova partidul, Fidesz, înainte de alegerile parlamentare de luna viitoare.

Orbán a susținut că actuala situație din Orientul Mijlociu prezintă riscuri pentru Ungaria în privința prețurilor la energie și a securității naționale. În aceste condiții, analiștii spun că discursul său privind asigurarea securității s-ar putea dovedi avantajos în perioada premergătoare alegerilor.

Potrivit Euronews, la scurt timp după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului săptămâna trecută, Orbán a convocat cabinetul său de securitate și a ridicat cu un nivel alerta teroristă a țării. Ulterior, premierul ungar a dispus controale la frontieră.

„Organizațiile teroriste cu origini din Orientul Mijlociu s-au stabilit și s-au întărit în Europa de Vest. Ne așteptăm ca acestea să activeze celule teroriste în toată Europa. Vom proteja pacea și securitatea Ungariei și în această situație. Prin urmare, am întărit controalele asupra traficului de pasageri străini care sosesc în Ungaria”, a afirmat Orban.

Ce spun analiștii despre tactica lui Orban

Bulcsú Hunyadi, analist politic la Institutul Political Capital din Ungaria, a afirmat pentru Euronews că efortul lui Orbán de a se poziționa ca garant al securității ar putea da roade înaintea alegerilor din aprilie.

„Conflictul cu Iranul adâncește incertitudinea, ceea ce se potrivește cu narațiunea că mediul este instabil și că securitatea este asigurată de guvern și de Fidesz. Acest lucru poate fi, de asemenea, ușor legat de narațiunea despre importanța petrolului rusesc care ajunge prin Ucraina, pe fondul incertitudinii crescânde pe piețele energetice”, a afirmat analistul politic pentru sursa citată.

Un alt analist, Dániel Hegedűs, director adjunct al Institutului pentru Politică Europeană din Berlin, a precizat pentru Euronews că problema conductei Drujba ar putea juca în favoarea lui Orbán.

„Evoluțiile actuale amenință în mod fundamental securitatea energetică a Ungariei și cred că oamenii se întreabă dacă ar fi în interesul lor ca Ucraina să reia transferul pe termen scurt”, a spus Hegedűs pentru sursa citată.

Totuși, criza energetică din Europa ar putea avea un efect de bumerang pentru guvernul ungar dacă prețurile vor rămâne ridicate în săptămânile următoare, atrage atenția Hunyadi.

„Pe termen scurt, poți da vina pe Ucraina, Iran, America și Uniunea Europeană. Dar dacă guvernul promite să protejeze populația și totuși nu reușește să se țină de promisiune, acest lucru s-ar putea întoarce ușor împotriva lui. Pe termen lung, cred că există riscuri reale pentru guvern”, a spus Hunyadi pentru Euronews.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate pe 12 aprilie. Partidul de opoziție, Tisza, se află pe primul loc în intențiile de vot ale alegătorilor hotărâți, potrivit celor mai recente sondaje.