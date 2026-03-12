Prima pagină » Știri externe » O mamă, condamnată la 17 ani de închisoare pentru „neglijență criminală” față de copii. Unul dintre ei a murit

O mamă din Australia, care a recunoscut că și-a neglijat în mod criminal trei dintre copiii săi, inclusiv o fiică care a murit la vârsta de șase ani, a fost condamnată la 17 ani de închisoare.
12 mart. 2026

Crystal Leanne Hanley, în vârstă de 50 de ani, a pledat anterior vinovată de neglijarea criminală a trei dintre copiii săi, inclusiv a fiicei sale celei mai mici, Charlie, care a murit în iulie 2022 din cauza malnutriției severe, scrie ABC.

Anterior, ea era acuzată de alte două capete de acuzare de neglijență criminală și un cap de acuzare de omor prin imprudență, dar aceste acuzații au fost retrase pe baza pledoariei sale de vinovăție.

„A eșuat ca mamă”

La pronunțarea sentinței, judecătoarea Curții Supreme i-a spus lui Hanley că „a eșuat ca mamă la cel mai fundamental nivel” și că „nu există cuvinte care să reflecte în mod adecvat tragedia acestui caz”.

„Neglijența care stă la baza acestei infracțiuni a fost eșecul tău de a-i asigura o alimentație adecvată și eșecul tău de a solicita îngrijiri medicale atunci când Charlie era evident că nu se simțea bine”, a spus judecătoarea.

Ea a spus că, în săptămânile care au precedat moartea lui Charlie, Hanley a dat dovadă de o „indiferență crudă” față de starea de sănătate a fiicei sale. Nașterea lui Charlie nu a fost niciodată înregistrată și ea nu a avut niciodată un număr de asigurare medicală.

Charlie nu a fost niciodată la medic sau la dentist, nu i s-a verificat niciodată creșterea sau dezvoltarea, nu a fost vaccinată și nu a fost niciodată înscrisă la școală, precizează judecătoare. „Va trebui să trăiești pentru tot restul vieții cu conștiința devastării pe care ai provocat-o tuturor copiilor tăi”.

Acuzata, victima abuzurilor partenerului

Acuzata a fost victima unui act de „violență domestică extremă” din partea partenerului ei, tatăl lui Charlie, John Nowland, care a fost închis pentru un atac asupra ei în ianuarie 2021.

Atacul a avut un „efect profund” asupra familiei și a determinat-o pe Hanley să consume metilamfetamină în mod regulat, pe măsură ce sănătatea ei mentală se deteriora.

Cu toate acestea, Hanley a refuzat numeroasele oferte de sprijin: din partea familiei, vecinilor, prietenilor și a diverselor agenții guvernamentale care au observat declinul, dar pe care Hanley le-a ținut la „distanță”.

Judecătoarea a precizat că infracțiunile comise împotriva altor doi copii au fost, de asemenea, extrem de grave și au inclus și malnutriție și neglijare.

Hanley va putea solicita eliberarea condiționată la mijlocul anului 2037.

