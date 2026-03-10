Criza din Orientul Mijlociu. Ce destinații departe de război ar putea deveni favoritele europenilor

Ani de zile, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Qatar au fost printre destinațiile preferate ale europenilor, inclusiv ale românilor, care căutau o viață mai bună în străinătate. Principalele avantaje sunt vremea caldă, infrastructura modernă și regimul fiscal lejer. Dubai, Doha și Abu Dhabi au devenit casa a zeci de mii de cetățeni europeni, atrași de climă și de orașele moderne și strălucitoare.

Războiul care a cuprins regiunea a spulberat paradisul peste noapte. Britanicii, care au printre cei mai mulți cetățeni stabiliți în zonă, au început să se gândească unde se pot muta. În funcție de climă, avantaje fiscale și securitate, jurnaliștii britanici de la Express au întocmit o listă cu destinațiile care pot înlocui Dubai și Abu Dhabi.

Cei care doresc să o ia de la capăt într-un loc mai sigur pot merge în Bahamas. Statul din Marea Caraibilor nu percepe taxe pe venit, capital, moșteniri sau alte câștiguri. În Bahamas există școli internaționale, dar și plaje cu nisip roz și recife de corali. Chiriile sunt accesibile europenilor, iar regiunea este ferită de conflicte.

Bermuda este un teritoriu de peste mări autoguvernat al Marii Britanii. Fără impozit pe venit, fără impozit pe câștigurile de capital, cu un grad ridicat de securitate și cu un înalt standard de viață, Bermuda are multe de oferit. Dezavantajul este legat de nivelul ridicat al chiriilor. O situație asemănătoare este în Monaco. Dacă se poate acoperi chiria ridicată, străinii au avantajul că nu plătesc impozit pe venit, pe avere, pe câștigurile de capital și pe moșteniri și donații.

Avantaje și dezavantaje

Insulele Cayman sunt bine poziționate în ceea ce privește eficiența fiscală și stilul de viață. Impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe câștigurile de capital și impozitul pe moștenire nu există, criminalitatea este scăzută, iar clima din Caraibe este excelentă. Totuși, opțiunile de angajare sunt limitate, facturile la electricitate și asigurarea locuinței sunt mari, iar sezonul uraganelor se întinde din iunie până în noiembrie.

Pe listă apare și Costa Rica. Țara din America Centrală are un mare dezavantaj: furtul și jafurile sunt descrise ca „probleme semnificative”.

Pentru cei care nu vor să traverseze oceanul există și alternative cu impozite reduse în Marea Mediterană. Este vorba despre Malta și Cipru care au facilități fiscale pentru străini și o climă plăcută. Dezavantajele sunt aglomerația provocată de turiști și creșterea prețurilor.