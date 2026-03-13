Resturile unei rachete s-au prăbușit lângă un mare oraș din Turcia, aflat într-o regiune turistică

Resturile în flăcări ale unei rachete s-au prăbușit lângă Adana, un oraș aflat în sudul Turciei, foarte aproape de malul Mării Mediterane, potrivit Al Jazeera. Numeroși localnici au asistat la incident.

Potrivit primelor informații, nicio persoană nu a fost rănită și nu sunt pagube importante. Martorii au relatat că fragmentele unei rachete au început să ardă în atmosferă și apoi s-au prăbușit pe pământ

Ministerului Apărării din Turcia a început o anchetă, dar nu a făcut încă niciun comentariu. Aceasta ar putea fi a treia rachetă lansată din partea iraniană către Turcia de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Precedentele două au fost interceptate de sistemele de apărare NATO desfășurate în estul Mediteranei. Resturile au aterizat în Turcia.

Președintele iranian a declarat că nu au fost lansate rachete din Iran către Turcia și că a solicitat o investigație.