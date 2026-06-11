Guvernul bulgar a limitat creșterea asigurărilor obligatorii pentru camioanele din transportul internațional. Mecanismul, gândit împreună cu Euroins și ceilalți actori din piață

Agenția Bulgară de Asigurări de Export (BAEZ), de sub umbrela parte a Ministerului Economiei, Investițiilor și Industriei de la Sofia, a anunțat o măsură temporară pentru limitarea creșterii costului asigurării de răspundere civilă auto pentru vehiculele grele, de peste 12 de tone, implicate în transportul internațional.

„În ultimele luni, sectorul transporturilor din Bulgaria a fost zguduit de o criză similară cu cea din România: prețurile asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru vehiculele grele de marfă (peste 12 tone) care operează pe rute internaționale au crescut dramatic, variind de la 2.500 EUR la 7.000 EUR. Motivele invocate de asigurători sunt bine cunoscute – capacitate limitată de reasigurare la nivel global și rate de daună crescute în afara țării. Separat, în ultimele luni, companiile de transport bulgare care operează servicii internaționale au fost supuse unei presiuni severe din cauza creșterii bruște a prețurilor la combustibil și taxe de drum, combinată cu o situație geopolitică dificilă”, explică specialiștii din piață pentru Mediafax.

Potrivit oficialilor bulgari, programul a fost dezvoltat ca o măsură temporară de piață, ca răspuns la creșterea semnificativă a primelor de asigurare din ultimele luni, cauzată de capacitatea limitată de reasigurare și de creșterea ratelor de daună din sector.

„Scopul este de a asigura stabilitatea pieței și de a menține competitivitatea transportatorilor internaționali bulgari. Efectul așteptat pentru companiile de transport este o plafonare a creșterii primelor de asigurare. Dorim să vă reamintim că reprezentanții industriei au organizat o serie de întâlniri cu miniștrii Transporturilor, Economiei și Finanțelor, în cadrul cărora a fost discutată situația actuală”, se arată în comunicatul oficial.

Astfel, arată responsabilii bulgari, principalul instrument al schemei este furnizarea unei garanții de către BAEZ reasigurătorilor. Garanția este activată în cazul unor rate de daună mari și este menită să ofere temporar lichiditate în cazul întârzierilor la plățile reasigurătorilor către companiile de asigurări. Odată ce plata a fost efectuată, BAEZ are dreptul să recupereze fondurile de la reasigurătorul relevant.

„Mecanismul nu transferă riscul de la activitățile comerciale normale ale sectorului privat către stat. Răspunderea BAEZ se declanșează numai în cazul unei depășiri semnificative a ratelor normale de daună – peste 120% până la 150% din primele emise. În afara acestui interval, riscul rămâne în întregime la reasigurătorii privați”, subliniază oficialii BAEZ.

Programul este temporar și va rămâne în vigoare până la 1 iunie 2027, efectul așteptat fiind o plafonare a creșterii primelor de asigurare de răspundere civilă auto la aproximativ 2.000 de euro pe camion.

De asemenea, schema de garanții prevede, de asemenea, o serie de măsuri pentru controlul și limitarea daunelor. Acestea includ dotarea obligatorie a vehiculelor cu înregistratoare video cu o capacitate de stocare suficientă, furnizarea accesului la datele tahografului și implementarea unor proceduri specializate în caz de accidente rutiere.

Scopul este de a reduce cazurile de învinovățire greșită a transportatorilor bulgari și de a îmbunătăți gestionarea riscurilor în acest sector.

Garanția BAEZ a fost emisă săptămâna trecută, iar de la începutul acestei săptămâni, piața asigurărilor private din Bulgaria va începe să ofere asigurări de răspundere civilă pentru transportatorii internaționali la prețuri comparabile cu cele de pe piețele internaționale.

„Prin măsurile luate, statul, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Turismului, BAEZ, Ministerul Finanțelor și Comisia de Supraveghere Financiară, precum și participanții la piață, își propun să asigure un mediu mai stabil și previzibil pentru unul dintre cele mai orientate spre export și importante din punct de vedere strategic sectoare ale economiei bulgare, care oferă locuri de muncă pentru zeci de mii de familii bulgare”, au transmis oficialii de la Sofia.

Sprijin tangibil pentru peste 1.200 de companii de transport bulgare

Lansarea acestui program a fost salutată compania de asigurări Euroins AD, care a anunțat la scurt timp implicarea în măsurile de protejare a companiilor autohtone.

Euroins devine un motor esențial al acestui program guvernamental din partea sectorului privat, un partener cheie al statului bulgar, care și-a confirmat deja public angajamentul față de un preț sub 2.000 de euro pe camion.

Aceasta este o companie care grupului bulgar Eurohold, care deținea Euroins România, fost lider al pieței de asigurări auto – căreia Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) i-a revocat licența de funcționare la 17 martie 2023, ceea ce a dus la intrarea în faliment a asigurătorului român în luna iunie a aceluiași an. Ca urmare a acestei decizii, pe lângă litigiile din instanțele naționale, Eurohold a intentat două procese împotriva statului român la Centrul Internațional pentru Soluționarea Disputelor privind Investițiile (ICSID), cu o valoare totală de peste un miliard de euro.

„Astăzi, în timp ce în România dispariția Euroins a lăsat în urmă o piață destabilizată și prețuri record, în Bulgaria grupul de asigurări cooperează cu statul pentru a găsi soluții de salvare a crizei din sectoarele sale strategice”, consideră specialiștii din piață.

ZD Euroins AD (Euroins Bulgaria), unul dintre principalii asigurători din Bulgaria, va oferi asigurare anuală de răspundere civilă auto „Răspundere civilă față de terți” companiilor de transport bulgare implicate în transporturi și livrări internaționale, la un preț maxim de 1.998 EUR per vehicul greu de marfă (camioane articulate internaționale cu semiremorci – camioane și camioane).

„Măsura sprijină companiile locale de transport implicate în transporturi și livrări internaționale și a fost convenită cu sprijinul activ al Asociației Bulgare a Companiilor de Asigurări (BAEZ), în parteneriat cu Ministerul Economiei și Comisia de Supraveghere Financiară”, a transmis Euroins, în comunicatul de presă oficial.

Condițiile speciale de preț pentru asigurare au fost convenite cu sprijinul activ al Agenției Bulgare de Asigurări de Export (BEIA) și în urma unor negocieri și consultări intense cu Ministerul Economiei, Investițiilor și Industriei (MEII) și Comisia de Supraveghere Financiară (FSC). Acestea fac parte din măsurile antiinflație ale guvernului bulgar și oferă un sprijin tangibil pentru peste 1.200 de companii de transport bulgare care efectuează transport internațional de mărfuri pe trei continente, asigură peste 30.000 de locuri de muncă și generează o cifră de afaceri anuală de peste 2 miliarde de euro.

Potrivit sursei citate, scopul este de a menține competitivitatea companiilor de transport bulgare implicate în transportul și livrarea internațională – unul dintre sectoarele strategice cheie ale economiei bulgare, care oferă mijloace de trai pentru mii de familii bulgare – de a oferi o ușurare reală sectorului, precum și stabilitate și predictibilitate într-o perioadă de provocări serioase pe piața internațională.

„Termenii conveniți pentru asigurarea de răspundere civilă față de terți pentru transportatorii bulgari și parteneriatul dintre mediul de afaceri și stat demonstrează că atunci când toate părțile lucrează împreună, în mod colaborativ și constructiv, se pot obține rezultate bune pentru întreaga economie bulgară”, a comentat Yoanna Tsoneva, CEO al Euroins.

Euroins va solicita transportatorilor să se angajeze să implementeze și să aplice un set de măsuri care vor limita eficient riscul ridicat de asigurare și rata ridicată a daunelor din sector.

Compania de asigurări Euroins AD (Euroins Bulgaria) este una dintre companiile lider din sector în Bulgaria. Compania operează în Grecia (printr-o sucursală), Polonia, Spania, Italia și România, oferind o gamă completă de produse de asigurare și este lider de piață în asigurările de călătorie pe piața bulgară. Euroins Bulgaria face parte din Euroins Insurance Group AD (EIG), unul dintre cele mai mari grupuri de asigurări din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est (CESEE).

EIG este deținută de Eurohold Bulgaria AD, un grup energetic și financiar lider în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. Acțiunile sale sunt tranzacționate la bursele de valori din Sofia și Varșovia. Eurohold deține Elektrohold – un grup energetic lider din Bulgaria, care deține cel mai mare distribuitor și furnizor de energie electrică din țară, precum și unul dintre principalii traderi din sector. Elektrohold are peste 3.000 de angajați și deservește 3 milioane de clienți. Eurohold deține, de asemenea, Euroins Insurance Group AD (EIG), unul dintre cele mai mari grupuri de asigurări din regiune. EIG oferă o gamă completă de servicii de asigurări și operează în nouă țări din Europa.