Eurohold, compania-mamă a Euroins, a raportat un profit net aproape triplu, în 2025, pe fondul accelerării afacerilor sale cu energie și asigurări în sud-estul Europei

Toți indicatorii financiari-cheie ai Eurohold pentru anul 2025 sunt în creștere față de anul precedent, potrivit datelor transmise de oficialii companiei la solicitarea Mediafax.

Eurohold Bulgaria AD este un grup energetic și financiar care operează în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, listat la Bursa de Valori din Bulgaria și Varșovia. Eurohold este compania-mamă a Euroins Insurance Group AD (EIG), care operează în 11 țări din regiune. Eurohold deține și Electrohold, important grup energetic din Bulgaria și proprietarul celui mai mare distribuitor, furnizor și comerciant de energie electrică din țară, cu 3.000 de angajați și peste 3 milioane de clienți.

De amintit că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din România i-a retras societății Euroins, care era liderul pieței de asigurări auto la momentul respectiv, licența EIRO în mai 2023, ceea ce a declanșat falimentul asigurătorului român în iunie același an. Ca răspuns, Eurohold a depus două acțiuni împotriva statului român la Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor Relative cu Investițiile (ICSID), cu o valoare combinată care depășește un miliard de euro.

Principalii factori care au contribuit la creștere

Performanța grupului Eurohold reflectă o eficiență operațională sporită, cifrele depășind semnificativ valorile de referință ale anului precedent, arată compania în răspunsul pentru Mediafax. Veniturile consolidate au crescut cu 13%, ajungând la 1,67 miliarde de euro. EBITDA – profitul operațional înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare – a crescut cu 21,4% , totalizând 189,7 milioane de euro. Profitul net aproape s-a triplat, ajungând la 50,2 de milioane euro. Activele totale au crescut cu 17,4%, ajungând la 1,65 miliarde de euro.

Succesul grupului a fost susținut de cele două segmente principale ale sale, atât energia, cât și asigurările, ambele raportând evoluții pozitive.

Energia, prin Electrohold, rămâne pilonul principal, generând venituri de 1,32 miliarde de euro (+12,6%).

„Deși EBITDA în acest sector a înregistrat o ușoară scădere la 130,2 milioane de euro (-12,4%), integrarea grupului Electrohold, care deservește peste 3 milioane de consumatori din Bulgaria și aproape jumătate din totalul afacerilor situate în Bulgaria, rămâne vitală pentru stabilitatea fluxului de numerar”, arată oficialii companiei.

Euroins Insurance Group, un jucător important pe piața asigurărilor din Europa Centrală și de Sud-Est, operează în 10 țări europene atât prin filiale locale (în total patru unități), cât și prin intermediul serviciilor (FoS) și serviciilor (FoE).

Divizia de asigurări, Euroins, a înregistrat o performanță remarcabilă, cu venituri de 362,1 milioane de euro (+15,8%). Potrivi companiei, rentabilitatea operațională (EBITDA) pentru acest segment a explodat, crescând cu 148% față de anul precedent, ajungând la 24,6 milioane de euro.

„Rezultatele din segmentul asigurărilor ar fi fost și mai impresionante dacă ar fi deținut în continuare Euroins România (EIRO), anterior una dintre cele mai mari unități din cadrul grupului de asigurări”, arată compania.

„Cu toate acestea, Eurohold nu numai că și-a recuperat pozițiile pe piață, dar a avut performanțe destul de bune după acel caz, atât în segmentul energetic, cât și în cel al asigurărilor”, au transmis oficialii companiei cu referire la decizia ASF de retragere a autorizației de funcționare în România.

Mișcări strategice în regiunea SEE

Compania a amintit și deciziile care au dus la îmbunătățirea rezultatelor raportate acționarilor. În mai 2025, subholdingul energetic (EEEC) al Eurohold a încheiat cu succes prima emisiune de obligațiuni în valoare de 500 de milioane de euro pe piețele de capital europene.

Emisiunea a fost suprasubscrisă de peste 60 de investitori internaționali din 17 țări, predominant din Europa de Vest, Marea Britanie și SUA. În octombrie 2025, Fitch Ratings a îmbunătățit ratingul Euroins Bulgaria la „BB-” cu o perspectivă stabilă.

Odată cu adoptarea monedei euro de către Bulgaria la 1 ianuarie 2026 , acțiunile Eurohold au beneficiat de tranziția la moneda unică europeană.

„Într-o mișcare inteligentă menită să atragă investitori instituționali și să crească vizibilitatea pe piețele de capital, acțiunile Eurohold Bulgaria au fost transferate la cel mai înalt nivel al Bursei de Valori din Bulgaria – Segmentul Premium”, arată oficialii în răspunsul pentru Mediafax.

Astfel, începând cu 26 ianuarie 2026, acțiunile holdingului sunt tranzacționate printre companiile de top, iar această tranziție impune standarde stricte de transparență și lichiditate, oferind securitate și stabilitate suplimentară acționarilor, potrivit companiei.

Nu în ultimul rând, acțiunile Eurhold au demonstrat o rezistență notabilă în ultimul an,crescând cu aproximativ 8,6%, astfel că Holdingul rămâne cel mai mare holding listat la bursă atât la bursa din Bulgaria, cât și la cea din Varșovia.