Document fals care arată transferul ministrului Culturii pe o altă poziție. Ministerul Culturii dezminte informația

Ministerul Culturii transmite că circulă în mediul online un document fals, care arată transferul ministrului Culturii pe o poziție de execuție.
Ioana Târziu
26 mai 2026, 15:06, Politic
Ministerul Culturii a transmis, marți, că circulă în mediul online un document fals în numele instituției.

Documentul arată transferul ministrului Culturii către o altă funcție, pe o poziție de execuție.

Nu a fost trimisă nicio cerere de acest fel

Ministerul Culturii precizează că „nu a trimis nicio cerere către nicio instituție subordonată, solicitând transferul ministrului culturii pe o poziție de execuție”.

Demeter András István și-a dat luni demisia din funcția de ministru al Culturii, în urma declarațiilor făcute de el în legătură cu „interesul național”.

De asemenea, István este angajat al SRTV, cu contractul de muncă suspendat, mai menționează Ministerul Culturii.

