Casa Albă și Anthropic au avut o întâlnire „productivă” pe fondul temerilor legate de lansarea celei mai noi versiuni de inteligență artificială

Întâlnirea are loc la o săptămână după ce firma a lansat versiunea preliminară a Claude Mythos, un instrument de inteligență artificială despre care compania susține că poate depăși performanțele umane în anumite sarcini de hacking și securitate cibernetică, potrivit BBC.

Directorul executiv al Anthropic, Dario Amodei, a discutat vineri cu secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și cu șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, relatează Axios.

Reprezentanții Anthropic nu au comentat întâlnirea, care a avut loc la două luni după ce Casa Albă a ridiculizat firma numind-o „companie de stânga radicală, trează”.

Până în prezent, doar câteva zeci de companii au primit acces la Mythos, despre care cercetătorii au spus că este „surprinzător de capabil în sarcini de securitate informatică”.

Instrumentul poate găsi erori ascunse în cod vechi de zeci de ani, potrivit Anthropic, și poate găsi autonom modalități de a le exploata.

Săptămâna trecută, Amodei a declarat că firma „a discutat cu oficiali din guvernul SUA” și s-a oferit să colaboreze cu aceștia.