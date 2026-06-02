Estonia își întărește granița cu Rusia: primele sisteme fixe antidronă au fost instalate

Ministerul estonian de Interne a anunțat că echipamentele au fost amplasate pe trei sectoare ale frontierei terestre din sud-est, potrivit 20 minutos. Aceste se află între punctul triplu de graniță Estonia-Letonia-Rusia și punctul de trecere a frontierei de la Luhamaa.

Autoritățile intenționează să extindă sistemul pe întreaga frontieră terestră până la sfârșitul acestui an.

„Primele echipamente sunt deja instalate și funcționează. Acesta este doar începutul. Obiectivul nostru este crearea unei rețele antidronă care să acopere întreaga Estonie”, a declarat ministrul de Interne, Igor Taro.

Potrivit acestuia, incidentele recente au confirmat că evaluarea amenințărilor a fost realistă și că deciziile privind dezvoltarea capacităților de apărare au fost justificate.

„Frontiera noastră estică este bine protejată, iar consolidarea capacității antidronă contribuie la securitatea întregii Europe”, a afirmat ministrul.

În zonele unde nu au fost încă instalate sisteme fixe sau unde este necesară o supraveghere suplimentară sunt utilizate, în prezent, sisteme mobile de monitorizare.

Incidente recente cu drone

Decizia de accelerare a măsurilor de supraveghere vine după mai multe incidente produse în ultimele luni.

În martie, o dronă s-a prăbușit în coșul de fum al unei centrale electrice aflate în apropierea frontierei dintre Estonia și Rusia.

Cu puțin peste o săptămână în urmă, o altă dronă a fost doborâtă deasupra Estoniei de un avion de vânătoare al NATO, decolat de la o bază aeriană din Lituania.

Potrivit autorităților estoniene, unele dintre dronele implicate în incidente recente ar fi fost aparate ucrainene deviate de sistemele rusești de bruiaj, în timp ce originea altora nu a putut fi stabilită.