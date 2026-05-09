WSJ: Apple a ajuns la un acord preliminar cu Intel privind producția de cipuri

Apple și Intel au ajuns la un acord preliminar prin care Intel va produce o parte din cipurile utilizate în dispozitivele Apple, au declarat surse familiarizate cu subiectul pentru The Wall Street Journal (WSJ).

Cei doi giganți au purtat discuții timp de mai bine de un an și au ajuns la un acord formal în ultimele luni, potrivit acelorași surse.

Acest acord între Apple și Intel i-ar oferi celui din urmă menționat un flux constant de cerere din partea uneia dintre cele mai mari companii de electronice de consum din lume.

„Administrația Trump a încheiat vara trecută un acord prin care a transformat subvenții federale în valoare de aproape 9 miliarde de dolari în acțiuni Intel, oferind guvernului SUA o participație de 10% la producătorul de cipuri. Acest lucru a jucat un rol esențial în aducerea companiei Apple la masa negocierilor”, notează WSJ.

Momentan, nu este clar pentru ce produse Apple ar produce Intel cipuri, potrivit raportului.

Apple se bazează în mare măsură pe TSMC, ale cărei linii de producție avansate sunt foarte solicitate și de către producătorii de cipuri AI, precum Nvidia și AMD.

Informația vine după ce la începutul acestei săptămâni, publicația Bloomberg relata că gigantul Apple a purtat discuții preliminare cu Intel și Samsung privind posibilitatea ca acestea să producă cipurile principale ale dispozitivelor în SUA.