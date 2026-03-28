Trump intensifică atacurile la adresa NATO pentru lipsa de sprijin în războiul din Iran

Președintele Donald Trump a pus din nou sub semnul întrebării sprijinul SUA pentru NATO, invocând lipsa de ajutor în războiul cu Iran și sugerând că Washingtonul ar putea să nu mai apere aliații.
Iulian Moşneagu
28 mart. 2026, 08:49, Știri externe

„NATO pur și simplu nu a fost acolo” când a cerut ajutor pentru războiul din Iran, a spus Trump, vineri seară, la o conferință de investiții din Miami. Acesta a calificat lipsa de sprijin drept „o greșeală uriașă” a țărilor europene.

Critici la adresa NATO pe fondul războiului din Iran

„Cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru NATO, sute, pentru a-i proteja, și am fi fost întotdeauna acolo pentru ei, dar acum, pe baza acțiunilor lor, cred că nu trebuie să mai fim”, a continuat el, potrivit Reuters.

„Spun asta de mult timp. De ce am fi acolo pentru ei dacă ei nu sunt acolo pentru noi? Nu au fost acolo pentru noi”, a adăugat Trump.

Relații tensionate între Washington și Bruxelles

Președintele Statelor Unite a avut de-a lungul timpului o relație oscilantă cu Alianța Nord-Atlantică și a făcut în repetate rânduri declarații care au ridicat semne de întrebare cu privire la disponibilitatea sa de a respecta Articolul 5 al NATO, care prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor.

În campania electorală din 2024, Trump l-a încurajat public pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, să atace țările europene din NATO care nu își respectă angajamentele privind cheltuielile pentru apărare

Relațiile cu mai mulți lideri europeni păreau să se îmbunătățească în 2025, însă s-au deteriorat din nou în 2026, pe fondul amenințărilor lui Trump privind o posibilă invazie a Groenlandei, teritoriu al Danemarcei.

