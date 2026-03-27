Friedrich Merz pune sub semnul întrebării strategia SUA și Israel în războiul din Iran

Cancelarul german Friedrich Merz a transmis vineri un mesaj de prudență în legătură cu evoluția conflictului din Iran. Liderul de la Berlin nu are certitudinea că acțiunile Statelor Unite și ale Israelului vor duce la un rezultat clar și stabil, scrie Reuters.

„Pur și simplu nu sunt convins că ceea ce se întâmplă în acest moment – ceea ce fac Israelul și America – va duce efectiv la succes”, a declarat Friedrich Merz în cadrul unei conferințe organizate de ziarul FAZ.

Conflictul a escaladat după atacurile lansate de SUA și Israel la finalul lunii februarie. Iranul a răspuns cu lovituri asupra Israelului, bazelor americane și unor state din Golf. Situația a afectat și exporturile de energie din regiune, mai ales prin blocajele din Strâmtoarea Ormuz.