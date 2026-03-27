Friedrich Merz pune sub semnul întrebării strategia SUA și Israel în războiul din Iran

Friedrich Merz spune că nu este sigur că acțiunile SUA și Israel în Iran vor avea succes și anunță că Germania preferă soluții diplomatice, nu implicare militară directă.
Mediafax Foto/Hepta
Nițu Maria
27 mart. 2026, 21:26, Știri externe

Cancelarul german Friedrich Merz a transmis vineri un mesaj de prudență în legătură cu evoluția conflictului din Iran. Liderul de la Berlin nu are certitudinea că acțiunile Statelor Unite și ale Israelului vor duce la un rezultat clar și stabil, scrie Reuters.

„Pur și simplu nu sunt convins că ceea ce se întâmplă în acest moment – ceea ce fac Israelul și America – va duce efectiv la succes”, a declarat Friedrich Merz în cadrul unei conferințe organizate de ziarul FAZ.

Conflictul a escaladat după atacurile lansate de SUA și Israel la finalul lunii februarie. Iranul a răspuns cu lovituri asupra Israelului, bazelor americane și unor state din Golf. Situația a afectat și exporturile de energie din regiune, mai ales prin blocajele din Strâmtoarea Ormuz.

În acest context tensionat, statele europene au evitat implicarea directă, iar această atitudine a generat nemulțumiri la Washington. Germania a ales să se concentreze pe demersuri diplomatice, atât în relația cu statele din Golf, cât și în cadrul G7.

Cancelarul a recunoscut că influența Berlinului asupra Israelului rămâne limitată. „Încercăm să influențăm Israelul, cu un succes limitat, recunosc”, a spus acesta.

Friedrich Merz a discutat și cu președintele american Donald Trump despre natura conflictului. El a declarat că nu este un război al NATO.

„Cred că a înțeles acest lucru”, a adăugat liderul german.

Pe termen mai lung, Germania ia în calcul o posibilă implicare în stabilizarea regiunii. Printre opțiuni se află securizarea Strâmtorii Ormuz, inclusiv prin operațiuni de deminare. Totuși, o astfel de decizie depinde de existența unui mandat internațional și de acordul Parlamentului german.

Pentru moment, Berlinul exclude orice participare directă, atât timp cât conflictul militar este în desfășurare.

Recomandarea video