Zelenski insistă că Ucraina „merită o apartenență deplină” la UE, nu o apartenență „simbolică”

„Să fim corecți. Ucraina nu are nevoie de o apartenență simbolică la UE. Ucraina se apără pe sine și, fără îndoială, apără Europa (…), nu simbolic, ci în realitate” luptând împotriva invaziei rusești, a declarat Volodimir Zelenski, potrivit Le Figaro.

„Merităm să fim membri deplini ai UE”, a adăugat el, reacționând la articolul Financial Times conform căruia Parisul și Berlinul doresc să ofere Ucrainei beneficii simbolice în această etapă.

Luni, Financial Times a relatat că Franța și Germania propun o formă „simbolică” de integrare în Uniunea Europeană pentru Ucraina, care ar acorda beneficii limitate înainte de aderarea deplină.

Planul ar permite Ucrainei să participe la reuniunile UE, dar fără drept de vot și fără acces imediat la părți cheie ale bugetului blocului, inclusiv subvențiile agricole și finanțarea regională.

Cu toate acestea, mai multe state membre ale UE au anunțat că sunt prudente cu privire la accelerarea aderării Ucrainei, avertizând că acest lucru ar putea perturba structura bugetară a blocului