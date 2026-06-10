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Putin pierde din popularitate. Un institut din Rusia a încetat să mai publice cifrele din sondaje

Centrul Rus pentru Studierea Opiniei Publice (VCIOM), principalul institut de sondare controlat de stat, a încetat să mai publice rezultatele unui indicator care măsura în mod indirect nivelul de încredere al populației în președintele Vladimir Putin.
Putin pierde din popularitate. Un institut din Rusia a încetat să mai publice cifrele din sondaje
Sursa foto: Mediafax Foto/ABACAPRESS/Hepta
Oana Antipa
10 iun. 2026, 18:28, Știri externe
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Decizia vine după ce acest indicator a coborât la cel mai redus nivel de la începutul războiului din Ucraina, potrivit datelor disponibile până în luna aprilie, preluate de Le Parisien.

Diferențe mari între tipurile de sondaje

La începutul lunii aprilie, indicele de încredere calculat pe baza răspunsurilor spontane ale participanților a ajuns la 29,5%.

În cadrul acestui tip de sondaj, respondenții sunt invitați să numească liber persoana în care au cea mai mare încredere.

În schimb, în sondajele directe, în care oamenii sunt întrebați explicit dacă au încredere în Vladimir Putin, nivelul de susținere a fost estimat la 73,8%.

Ultimele date privind indicatorul „deschis” au fost publicate pe 5 aprilie și se refereau la luna martie. Rezultatele pentru aprilie și mai nu au mai fost făcute publice.

În schimb, sondajele directe continuă să fie difuzate.

Popularitatea președintelui, în scădere

Datele publicate de VCIOM arată că rata de aprobare a activității lui Putin se situa la 66,6% la sfârșitul lunii mai.

Nivelul este cu aproape 10 puncte procentuale mai mic decât la începutul anului.

Potrivit analiștilor citați de presa independentă rusă, scăderea popularității ar putea fi legată de inflația ridicată, dificultățile economice și oboseala unei părți a populației față de conflictul din Ucraina.

Presiunile de pe piața muncii, generate de lipsa forței de muncă și de mobilizarea militară, sunt de asemenea indicate drept factori care afectează percepția publică.

Control sporit asupra spațiului online

Observatorii remarcă și intensificarea controlului exercitat de autorități asupra internetului.

În ultimii ani, Rusia a restricționat accesul la mai multe aplicații de comunicare și a limitat utilizarea unor servicii VPN. Măsurile urmăresc orientarea utilizatorilor către platforme și surse oficiale de informare.

În același timp, extinderea capacităților de supraveghere ale autorităților a alimentat nemulțumirile unei părți a populației, potrivit analiștilor.

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