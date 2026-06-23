Putin acuză Ucraina că încearcă să destabilizeze Rusia prin atacuri asupra infrastructurii

Atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol s-au dublat de la începutul anului 2026, ducând la cozi lungi și la prețuri mai mari la benzină în unele regiuni, scrie Reuters.

Kievul a transmis că scopul său este să slăbească o sursă-cheie de finanțare a războiului purtat de Rusia și să le arate rușilor că acest conflict nu mai este unul îndepărtat.

Vorbind în fața absolvenților unor instituții militare și de securitate, Putin a făcut primele sale declarații despre aceste atacuri după ce drone ucrainene au lovit săptămâna trecută o rafinărie din Moscova.

„Loviturile asupra infrastructurii civile, ce urmăresc ele? Să destabilizeze societatea, în contextul unei asemenea ofensive masive, când întregul Occident lucrează pentru ei și aceste drone vin în număr uriaș, pentru a crea un sentiment de incertitudine cu privire la acțiunile forțelor armate ruse”, a spus el în cadrul întâlnirii televizate.

Putin a mai afirmat că trupele ruse sunt aproape de a prelua controlul asupra orașului Kostiantynivka, punctul sudic al așa-numitei „centuri de fortărețe” din regiunea Donețk, pe care Moscova a cerut Kievului să o cedeze.