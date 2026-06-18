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Ucraina a lansat cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei de la începutul războiului

Ucraina a lansat cea mai mare ofensivă cu drone asupra Moscovei de la începutul războiului pe scară largă. În urma atacului, o rafinărie de petrol importantă a fost avariată, iar cel puțin 17 persoane au fost rănite.
Ucraina a lansat cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei de la începutul războiului
Rafinărie din Moscova, avariată după un atac masiv cu drone al Ucrainei. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
18 iun. 2026, 16:59, Știri externe
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Ucraina a lansat cel mai mare atac cu drone asupra capitalei Rusiei de la începutul războiului. Sistemele de apărare aeriană au doborât cel puțin 194 de drone care se îndreptau spre Moscova în noaptea de miercuri spre joi, potrivit primarului capitalei, Serghei Sobianin, scrie CNN.

Cel puțin 17 persoane au fost rănite, iar zborurile de pe toate aeroporturile importante din Moscova au fost suspendate temporar joi, potrivit Reuters.

Până în prezent, Ucraina a mai lansat atacuri cu drone, însă numărul acestora se situa la două cifre.

Zelenski: „Dacă Ucraina este cuprinsă de flăcări, la fel va fi și Moscova voastră”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat atacurile de joi drept un răspuns „justificat” la faptul că Rusia a vizat și a avariat, la începutul acestei săptămâni, Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Lavra Kiev-Pecerska, monument fondat în secolul XI și aflat în patrimoniul UNESCO.

„Nu vrem acest război și nu l-am vrut niciodată – toată lumea știe asta, iar partenerii noștri știu asta. Dar dacă Ucraina este cuprinsă de flăcări, la fel va fi și Moscova voastră. De aceea subliniem încă o dată că este timpul să se pună capăt agresiunii; este timpul să se pună capăt acestui război”, a spus Zelenski reporterilor, potrivit CNN.

Printre țintele Ucrainei s-a numărat rafinăria de petrol din Moscova, situată la doar 15 kilometri de Kremlin, în cartierul Kapotnya din sud-estul orașului, care a fost, de asemenea, lovită și avariată de Ucraina marți.

Totodată, rafinăria furnizează combustibil pentru toate cele patru aeroporturi majore ale capitalei și are o capacitate anuală de procesare de peste 12 milioane de tone de țiței.

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