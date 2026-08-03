Cutremur în Egipt, în apropiere de Suez. Autoritățile au activat planul de intervenție

Mișcarea tectonică a avut loc la ora locală 03:00 (00:00 GMT), la aproximativ 36 de kilometri nord-est de Suez, relatează Deutsche Welle.

Există însă diferențe între evaluările instituțiilor de monitorizare seismică. În timp ce USGS a estimat magnitudinea la 5,0, Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ) a anunțat că seismul a avut o magnitudine de 5,4 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 10 kilometri.

Autoritățile au activat măsurile de urgență

La scurt timp după producerea cutremurului, Semiluna Roșie Egipteană a anunțat că a pus în aplicare planul de răspuns pentru situații de urgență în toate guvernoratele unde mișcarea seismică a fost resimțită.

Până la momentul publicării informațiilor, autoritățile nu raportaseră victime, răniți sau pagube materiale importante. În paralel, echipele de intervenție și organizațiile umanitare au recomandat populației să evite accesul în clădirile care prezintă fisuri sau alte semne de afectare structurală, până la finalizarea verificărilor.

Cutremurele puternice sunt rare în Egipt

Deși Egiptul este situat în apropierea unor zone tectonice active, cutremurele care produc distrugeri importante sunt relativ rare în această țară din nordul Africii.

Cel mai grav seism din istoria modernă a Egiptului s-a produs în octombrie 1992, când un cutremur cu magnitudinea de 5,8 a lovit zona capitalei Cairo. Atunci, peste 500 de persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva mii au rămas fără locuințe, evenimentul fiind considerat unul dintre cele mai devastatoare dezastre naturale din istoria recentă a țării.

Deși seismul produs în Egipt nu a avut efecte asupra României, evenimentul readuce în atenție activitatea tectonică din estul Mediteranei și nordul Africii, regiuni aflate în apropierea unor falii importante. Pentru români, Egiptul rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice din afara Europei, în special stațiunile de la Marea Roșie, astfel că orice activitate seismică din zonă este urmărită cu interes atât de turiști, cât și de operatorii din industria de turism.

Autoritățile egiptene continuă monitorizarea situației și verificările în teren, însă, până în prezent, nu există indicii că seismul ar fi provocat consecințe grave.