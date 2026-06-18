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O rafinărie din Moscova a fost lovită pentru a doua oară într-o săptămână în cadrul unui atac ucrainean

Moscova a fost vizată în dimineața zilei de joi de un atac masiv cu drone, care a provocat incendii și pagube în mai multe zone ale Moscovei și regiunii înconjurătoare. În cadrul atacului, o rafinărie a fost avariată pentru a doua oară în trei zile.
O rafinărie din Moscova a fost lovită pentru a doua oară într-o săptămână în cadrul unui atac ucrainean
Radu Mocanu
18 iun. 2026, 09:04, Știri externe
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Primarul capitalei, Serghei Sobianin, a declarat că sistemele de apărare aeriană au interceptat 52 de drone care se îndreptau spre oraș, potrivit The Kyiv Independent

Unele dintre acestea au reușit să ajungă la Rafinăria de Petrol din Moscova.   

Potrivit autorităților locale, serviciile de intervenție au fost mobilizate. 

Imaginile apărute după incident indică mai multe puncte de impact în interiorul rafinăriei, unde au izbucnit cel puțin cinci incendii. 

Atacul s-a petrecut la două zile după ce Ucraina a lovit aceeași rafinărie cu drone cu rază lungă de acțiune. Instalația este una dintre cele mai importante din Rusia, asigurând aproximativ 40% din piața combustibililor din Moscova. 

Totodată, rafinăria furnizează combustibil pentru toate cele patru aeroporturi majore ale capitalei și are o capacitate anuală de procesare de peste 12 milioane de tone de țiței. 

De asemenea, au fost raportate pagube minore la o clădire din centrul comercial Sadovod, situat în sud-estul orașului. Nu au fost anunțate victime în capitală.

În urma atacului, autoritățile au impus temporar restricții de zbor pe aeroporturile Vnukovo, Sheremetyevo și Zhukovsky. 

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