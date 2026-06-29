Rusia Unită revine la strategia „partidul lui Putin” înainte de alegerile din 2026

Potrivit publicației Meduza, afișul conține sloganul „A fi de partea lui Putin este minimul necesar”, un mesaj cu o puternică încărcătură simbolică și electorală.

Afișul de campanie atrage atenția prin utilizarea literei latine „Z”, care înlocuiește litera chirilică „z” din cuvântul „za” („pentru”). Simbolul „Z” este asociat pe plan internațional cu invazia Rusiei în Ucraina, ceea ce conferă mesajului o dimensiune geopolitică explicită.

Deasupra sloganului principal apare și linia secundară: „Rusia Unită – partidul președintelui”, o formulare rar utilizată în ultimii ani.

Campanie extinsă la nivel național

Partidul a confirmat pentru agenția de presă de stat TASS că afișul este deja folosit în campaniile de sensibilizare din toate regiunile Federației Ruse. Această asumare publică a legăturii directe cu președintele reprezintă prima astfel de declarație explicită din 2007 până în prezent.

Ultima dată când Rusia Unită a mizat deschis pe imaginea lui Vladimir Putin a fost în 2007, când acesta a condus lista federală a partidului la alegerile pentru Duma de Stat. Atunci, sloganul central al campaniei a fost „Planul lui Putin este victoria Rusiei”, iar în anumite regiuni au fost folosite mesaje și mai directe, precum „Rusia Unită este partidul lui Putin!”.

Alegerile din 2026

În perspectiva alegerilor parlamentare din 2026, filialele regionale ale partidului au primit îndrumări strategice privind comunicarea electorală.

Conform informațiilor Meduza, una dintre temele propuse este posibilitatea de a prezenta formațiunea drept „partidul lui Putin”, însă doar cu aprobarea conducerii centrale.

În ultimii ani, președintele rus s-a distanțat vizibil de partid, condus oficial din 2012 de Dmitri Medvedev, ceea ce face actuala schimbare cu atât mai relevantă din punct de vedere politic.