Sondaj cu rezultat surprinzător în SUA: „Angajaților le este frică să spună adevărul”

Cei mai mulți angajați refuză să vorbească despre preocupările lor de la locul de muncă, potrivit unui sondaj realizat de compania Radical Candor și citat de CNBC.

6 din 10 angajați ezită să comunice ceea ce evidențiază un „decalaj de încredere” tot mai mare între șefi și subalterni. Practic, „oamenilor le este frică să spună adevărul”, este concluzia experților.

Constatările se bazează pe un sondaj realizat între 24 februarie și 30 martie pe 600 de angajați din SUA, inclusiv persoane cu funcții de conducere. Culmea este că șefii „vor să audă adevărul sincer despre ceea ce se întâmplă”. 45% dintre directorii chestionați au declarat că lipsa unui feedback sincer este principala lor preocupare.

De asemenea, sondajul a arătat că angajații sunt din ce în ce mai preocupați de inteligența artificială. Oamenii sunt îngrijorați că își vor pierde locurile de muncă din cauza IA și le cer angajatorilor să considere „abilitățile umane” mai importante decât experiența profesională.