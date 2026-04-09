Au fost publicate în Monitorul Oficial decretele de numire în funcție ale noilor șefi de parchete

Decretele de numire în funcție a șefilor de parchete, semnate de președintele României, Nicușor Dan, au fost publicate în Monitorul Oficial.
Laurentiu Marinov
09 apr. 2026, 13:16, Justiţie

Monitorul Oficial al României a publicat joi, decretele de numire în funcție a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al adjunctului acestuia, precum și al procurorilor șefi ai DNA și DIICOT și ai adjuncților acestora.

Astfel, prin decret prezidențial, Cristina Chiriac va prelua funcția de procuror general al României începând cu data de 15 aprilie pentru un mandat de 3 ani.

Cu aceeași dată și tot cu un mandat de 3 ani, Ioan-Viorel Cerbu devine procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Codrin Horațiu Miron este numit, de asemenea începând cu 15 aprilie în funcția de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pe o perioadă de 3 ani.

Marius Ionuț Voineag va prelua mandatul de adjunct al procurorului general al României pe 30 iunie, dată la care funcția devine vacantă.

Marius Ionel Ștefan și Marinela Mincă își încep mandatele de 3 ani în funcția de procuror-șef adjunct pe 15 aprilie.

La aceeași dată, Alex Florența devine procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție.

Recomandarea video

Cum au rostolgit conspiraționiștii în social media fake-ul despre Mircea Lucescu care „a murit de la vaccin”
G4Media
România, dată din nou exemplu negativ în presa de la Budapesta. Ce spun maghiarii despre nivelul de trai al românilor
Gandul
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Cancan
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Prosport
Performanțele în cifre ale DNA Iași, structură condusă de Cristina Chiriac. Cum explică președintele Nicușor Dan că în 2025 a fost întocmit jumătate de rechizitoriu pe cap de procuror
Libertatea
Zodiile care dau lovitura înainte de Paște 2026. Schimbări majore, noroc și revelații sub influența lui Mercur retrograd
CSID
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Promotor