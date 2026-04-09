Au fost publicate în Monitorul Oficial decretele de numire în funcție ale noilor șefi de parchete

Monitorul Oficial al României a publicat joi, decretele de numire în funcție a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al adjunctului acestuia, precum și al procurorilor șefi ai DNA și DIICOT și ai adjuncților acestora.

Astfel, prin decret prezidențial, Cristina Chiriac va prelua funcția de procuror general al României începând cu data de 15 aprilie pentru un mandat de 3 ani.

Cu aceeași dată și tot cu un mandat de 3 ani, Ioan-Viorel Cerbu devine procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Codrin Horațiu Miron este numit, de asemenea începând cu 15 aprilie în funcția de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pe o perioadă de 3 ani.

Marius Ionuț Voineag va prelua mandatul de adjunct al procurorului general al României pe 30 iunie, dată la care funcția devine vacantă.

Marius Ionel Ștefan și Marinela Mincă își încep mandatele de 3 ani în funcția de procuror-șef adjunct pe 15 aprilie.

La aceeași dată, Alex Florența devine procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție.