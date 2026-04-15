O barcă cu 250 de refugiați la bord s-a răsturnat în Marea Andaman

Barca se îndrepta spre Malaezia, potrivit Agențiilor Națiunilor Unite pentru refugiați și migrație. Nu se știe dacă barca scufundat și nici care este situația de miercuri a operațiunilor de căutare, potrivit Associated Press.

Într-o declarație comună, Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați (UNHCR) și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) au afirmat, marți, că nava de pescuit a plecat din Teknaf, în districtul Cox’s Bazar din sudul Bangladeshului, transportând un număr mare de pasageri spre Malaezia.

Supraaglomerarea, vânturile puternice și marea agitată au făcut ca nava să-și piardă controlul și să se scufunde, potrivit agențiilor.

UNHCR și OIM au afirmat că dispariția reflectă strămutarea prelungită a populației rohingya și absența unor soluții durabile.

Acestea au declarat că violențele continue din statul Rakhine din Myanmar au făcut ca întoarcerea în siguranță a rohingya în Myanmar să fie incertă, iar asistența umanitară limitată, accesul restricționat la educație și la locuri de muncă în taberele de refugiați continuă să îi împingă pe refugiații rohingya vulnerabili să aleagă călătorii maritime riscante, adesea bazate pe promisiuni false de salarii mai mari și oportunități mai bune în străinătate.

UNHCR și OIM au îndemnat comunitatea internațională să consolideze sprijin financiar, dar și solidaritate, pentru a asigura asistența vitală refugiaților rohingya din Bangladesh, care a adăpostit peste cetățeni rohingya din Myanmar.