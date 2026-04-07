ONU: Peste 80 de dispăruți de pe o ambarcațiune care s-a răsturnat după ce a părăsit Libia

Aproximativ 120 de persoane se aflau la bord când ambarcațiunea a plecat duminică din orașul Tajoura din nord-vestul Libiei. Nava s-a răsturnat ulterior după ce a luat apă în timpul unor condiții meteorologice dificile, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), citată de Associated Press.

O navă comercială și un remorcher au reușit să salveze 32 de persoane, iar garda de coastă italiană le-a transferat pe insula Lampedusa, din sudul Italiei. De asemenea, două cadavre au fost recuperate, au declarat autoritățile.

Punct de tranzit după moartea lui Gaddafi

Libia a fost un punct principal de tranzit pentru migranții care fugeau de război și sărăcie din Africa și Orientul Mijlociu. Țara a intrat în haos după ce o revoltă din 2011 a răsturnat și ucis dictatorul Moammar Gaddafi.

Incidentul de duminică are loc la aproximativ o săptămână după ce garda de coastă italiană a găsit 19 cadavre și a salvat 58 de persoane atunci când a interceptat o barcă plină cu migranți la aproximativ 80 de mile marine de Lampedusa. Salvarea a avut loc cu garda de coastă italiană care operează în zona de căutare și salvare libiană în condiții meteorologice dificile.

Mica insulă Lampedusa este principalul punct de intrare în Europa pentru migranții care traversează Marea Mediterană din Africa de Nord, mii de persoane murind în timpul călătoriei periculoase. Majoritatea deceselor au fost atribuite ambarcațiunilor mici care pornesc de pe coastele Tunisiei și Libiei.

2026, record de morți între migranții care traversează Mediterana

OIM a declarat marți că începutul anului 2026 a adus cei mai mulți morți între migranții care traversează Marea Mediterană din 2014, cu cel puțin 990 de decese înregistrate până acum în acest an. Între timp, numai în Mediterana Centrală, 765 de persoane au murit în 2026, reprezentând o creștere de aproximativ 150% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Directorul general al OIM, Amy Pope, a declarat pentru Associated Press la începutul acestei luni că agenția observă un număr tot mai mare de migranți din Bangladesh, Pakistan, Afganistan și Sudan pe ambarcațiuni în Mediterana.

„Problema oamenilor care traversează Mediterana depinde într-adevăr de ce se întâmplă în lume și de factorii existenți în acest moment: războiul, instabilitatea, lipsa accesului la hrană, violența sexuală – toate aceste lucruri îi vor determina pe oameni să se mute”, a spus ea.