Doi morți și zeci de persoane dispărute după ce o ambarcațiune cu migranți s-a răsturnat în Marea Mediterană

Cel puțin 70 de persoane sunt dispărute după ce o ambarcațiune cu migranți care a părăsit coasta libiană, s-a răsturnat în Marea Mediterană, a anunțat duminică un ONG italian. Două persoane au murit, iar 32 au fost salvate de pe ambarcațiuni, a precizat ONG-ul.
Laurentiu Marinov
06 apr. 2026, 10:59, Știri externe

Zeci de persoane sunt dispărute după ce o ambarcațiune cu migranți s-a răsturnat în centrul Mediteranei, au anunțat duminică pe rețelele de socializare ONG-urile Mediterranea Saving Humans și Sea-Watch, potrivit France 24.

Două persoane au murit și 32 au fost salvate de pe ambarcațiunea care plecase din Libia sâmbătă după-amiază cu aproximativ 105 persoane la bord, potrivit organizației Mediterranea Saving Humans.

„Naufragiu tragic de Paște. 32 de supraviețuitori, două cadavre recuperate și peste 70 de persoane dispărute”, a scris ONG-ul pe X, adăugând că ambarcațiunea s-a răsturnat într-o zonă de căutare și salvare controlată de autoritățile libiene.

Sea-Watch a declarat că două nave comerciale i-au salvat pe supraviețuitori și i-au dus pe insula italiană Lampedusa .

 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Ce animal de companie să îi cumperi copilului tău, în funcție de vârsta lui
Gandul
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Ruxandra Ivan, profesoară în relații internaționale: Parteneriatul României cu SUA mai valorează cât hârtia pe care a fost scris
Libertatea
Săptămâna Mare. În ce zile nu se spală până la Paşte. E strict interzis să faci treburi gospodărești!
CSID
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Promotor