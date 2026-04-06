Doi morți și zeci de persoane dispărute după ce o ambarcațiune cu migranți s-a răsturnat în Marea Mediterană

Zeci de persoane sunt dispărute după ce o ambarcațiune cu migranți s-a răsturnat în centrul Mediteranei, au anunțat duminică pe rețelele de socializare ONG-urile Mediterranea Saving Humans și Sea-Watch, potrivit France 24.

Două persoane au murit și 32 au fost salvate de pe ambarcațiunea care plecase din Libia sâmbătă după-amiază cu aproximativ 105 persoane la bord, potrivit organizației Mediterranea Saving Humans.

„Naufragiu tragic de Paște. 32 de supraviețuitori, două cadavre recuperate și peste 70 de persoane dispărute”, a scris ONG-ul pe X, adăugând că ambarcațiunea s-a răsturnat într-o zonă de căutare și salvare controlată de autoritățile libiene.

Sea-Watch a declarat că două nave comerciale i-au salvat pe supraviețuitori și i-au dus pe insula italiană Lampedusa .