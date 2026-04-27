Un expert în călătorii a stabilit care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști

Un expert în călătorii a stabilit că Uzbekistan este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști. Un fel de mâncare costă 3 euro, iar o bere este 1 euro, a dezvăluit expertul pe canalul de Instagram pe care își prezintă călătoriile și experiențele sale.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
27 apr. 2026, 08:10, Știri externe

Lourens este un olandez cunoscut sub numele de @l.ourens pe Instagram unde are peste 15.000 de urmăritori. El realizează documentare despre „destinații mai puțin cunoscute din întreaga lume” și susține că a descoperit „cea mai ieftină țară din lume”, potrivit Express. Este vorba despre Uzbekistan din Asia.

„Am fost în cea mai ieftină țară din lume, unde poți bea o bere la o terasă pentru aproximativ 1 euro și poți sta într-un apartament local pentru aproximativ 15 euro pe noapte. Capitala sa este ca un mini Dubai, cu turnuri moderne de sticlă și un metrou impecabil. Totuși, acest oraș are și clădiri antice cu multă cultură și o bucătărie locală bogată. De exemplu, am fost la acest restaurant și am comandat un fel de mâncare local pentru aproximativ 3 euro de persoană”, a transmis Lourens.

Olandezul a mai relatat că turiștii pot lua un tren de lux de mare viteză plătind pentru un bilet aproximativ 15 euro. Acesta ajunge în mijlocul Samarkandului, unde olandezul spune că „a văzut una dintre cele mai frumoase clădiri de pe anticul Drum al Mătăsii”.

Lourens a subliniat că Uzbekistanul a fost „cea mai prietenoasă țară cu bugetul” pe care a experimentat-o după ce „a vizitat peste 60 de țări”.

Postarea a devenit extrem de populară, acumulând peste 70.000 de aprecieri.

Uzbekistanul este considerat o destinație sigură pentru turiști, mulți vizitatori descriindu-l ca fiind printre cele mai sigure țări pe care le-au vizitat vreodată.

