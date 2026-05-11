Prima pagină » Știrile zilei » Captură surprinzătoare în bagajele a cinci cetățeni asiatici aterizați la Henri Coandă

Captură surprinzătoare în bagajele a cinci cetățeni asiatici aterizați la Henri Coandă

Zeci de mii de țigări nedeclarate au fost descoperite în bagajele de cală ale unor cetăţeni vietnamezi şi chinezi, în Aeroportul Otopeni.
Captură surprinzătoare în bagajele a cinci cetățeni asiatici aterizați la Henri Coandă
Galerie Foto 3
Ioana Târziu
11 mai 2026, 13:37, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Potrivit Poliției de Frontieră, autoritățile din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au descoperit, în bagajele de cală ale cinci persoane, cetăţeni vietnamezi şi chinezi, aproximativ 20.000 de țigarete, pe care aceştia au încercat să le introducă ilegal în România.

Vezi galeria foto
3 poze

Duminică, poliţiştii de frontieră și lucrătorii vamali au verificat cinci persoane femei și bărbați, cetăţeni vietnamezi şi chinezi, cu vârste cuprinse între 34 și 53 de ani. Aceştia veneau din Vietnam şi China și, după ce și-au ridicat bagajele de cală, și-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

Țigările, în valoare de peste 19.000 lei

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali le-au controlat bagajele, unde au descoperit mai multe pachete de ţigări de diferite mărci.

În urma inventarierii, a rezultat o cantitate totală de 19.580 de ţigarete (979 de pachete), în valoare estimată de 19.580 de lei.

Cetățenii străini au primit amenzi contravenționale, iar cantitatea de țigări a fost confiscată.

Recomandarea video

Bombe în coșurile de fum: Cum au neutralizat avioanele Super Hornet petrolierele iraniene
G4Media
Gheorghe Piperea îl acuză pe Bolojan de comportament nazist, după emiterea ordonanței de urgență în mod ilegal
Gandul
Singurul concurent de la care Marian Godină nu și-a luat rămas bun, după eliminarea de la Survivor de azi-noapte
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Secretele marmurei interzise de Ceaușescu și stema de 3,5 tone! Am vizitat Senatul României: buncărul pentru 300 de persoane și liniile de metrou fantomă
Libertatea
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu înainte să facă infarct. Actorul părea într-o formă excelentă
CSID
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor