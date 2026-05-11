Captură surprinzătoare în bagajele a cinci cetățeni asiatici aterizați la Henri Coandă

Potrivit Poliției de Frontieră, autoritățile din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au descoperit, în bagajele de cală ale cinci persoane, cetăţeni vietnamezi şi chinezi, aproximativ 20.000 de țigarete, pe care aceştia au încercat să le introducă ilegal în România.

Duminică, poliţiştii de frontieră și lucrătorii vamali au verificat cinci persoane femei și bărbați, cetăţeni vietnamezi şi chinezi, cu vârste cuprinse între 34 și 53 de ani. Aceştia veneau din Vietnam şi China și, după ce și-au ridicat bagajele de cală, și-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

Țigările, în valoare de peste 19.000 lei

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali le-au controlat bagajele, unde au descoperit mai multe pachete de ţigări de diferite mărci.

În urma inventarierii, a rezultat o cantitate totală de 19.580 de ţigarete (979 de pachete), în valoare estimată de 19.580 de lei.

Cetățenii străini au primit amenzi contravenționale, iar cantitatea de țigări a fost confiscată.