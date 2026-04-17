CNAB inițiază achiziția pentru supervizarea proiectului de energie fotovoltaică de la Aeroportul Henri Coandă

Serviciile de supervizare vizează etapele de proiectare și execuție și perioada de garanție, pe o durată de 60 de luni,dintre care 18 luni sunt alocate proiectării și execuției, în corelare cu implementarea investiției.

Valoarea estimată a contractului este de 1,21 milioane de lei.

Aceste servicii fac parte din proiectul mai amplu de instalare a panourilor fotovoltaice și racordarea acestora la uzina electrică a aeroportului, investiție finanțată prin Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de peste 213 milioane de lei.

Procedura de atribuire este una simplificată, iar criteriul de selecție este „cel mai bun raport calitate–preț”. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 4 mai.

„Construirea acestui parc fotovoltaic reprezintă un pas esențial în procesul de modernizare a Aeroportului Internațional Henri Coandă București. Investițiile în producerea de energie din surse regenerabile contribuie direct la creșterea autonomiei energetice a aeroportului, diminuarea costurilor de operare, integrarea într-un sistem complex de monitorizare și control, reducând, totodată, impactul asupra mediului”, a declarat Bogdan Mîndrescu, directorul general al CNAB.