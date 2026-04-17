Prima pagină » Economic » CNAB inițiază achiziția pentru supervizarea proiectului de energie fotovoltaică de la Aeroportul Henri Coandă

CNAB inițiază achiziția pentru supervizarea proiectului de energie fotovoltaică de la Aeroportul Henri Coandă

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat lansarea procedurii de achiziție pentru servicii de supervizare în cadrul proiectului de instalare a panourilor fotovoltaice la Aeroportul Internațional Henri Coandă București.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
17 apr. 2026, 10:09, Economic

Serviciile de supervizare vizează etapele de proiectare și execuție și perioada de garanție, pe o durată de 60 de luni,dintre care 18 luni sunt alocate proiectării și execuției, în corelare cu implementarea investiției.

Valoarea estimată a contractului este de 1,21 milioane de lei.

Aceste servicii fac parte din proiectul mai amplu de instalare a panourilor fotovoltaice și racordarea acestora la uzina electrică a aeroportului, investiție finanțată prin Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de peste 213 milioane de lei.

Procedura de atribuire este una simplificată, iar criteriul de selecție este „cel mai bun raport calitate–preț”. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 4 mai.

„Construirea acestui parc fotovoltaic reprezintă un pas esențial în procesul de modernizare a Aeroportului Internațional Henri Coandă București. Investițiile în producerea de energie din surse regenerabile contribuie direct la creșterea autonomiei energetice a aeroportului, diminuarea costurilor de operare, integrarea într-un sistem complex de monitorizare și control, reducând, totodată, impactul asupra mediului”, a declarat Bogdan Mîndrescu, directorul general al CNAB.

