Pasaj subteran nou la Aeroportul Otopeni: proiect pentru fluidizarea traficului spre București

Traficul aglomerat din zona Aeroportului Otopeni ar putea fi redus printr-un nou proiect de infrastructură care promite o ieșire mai rapidă spre București.
Sursa foto: SILVIU MATEI / MEDIAFAX FOTO
Luiza Moldovan
16 apr. 2026, 11:29, Social

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) anunță un nou proiect de infrastructură care vizează îmbunătățirea accesului rutier la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni. Planul prevede realizarea unei subtraversări a DN1, menită să faciliteze ieșirea rapidă a traficului auto către Capitală, se arată într-un comunicat al instituției.

Proiectul se află în faza de studiu de fezabilitate și urmărește identificarea celor mai eficiente soluții tehnice pentru construirea unui pasaj subteran în partea de sud a aeroportului.

Obiectivul este reducerea aglomerației și optimizarea fluxurilor de trafic într-una dintre cele mai circulate zone din apropierea Bucureștiului.

Vor fi analizate cel puțin două scenarii tehnico-economice

Directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, a subliniat importanța investiției, arătând că dezvoltarea infrastructurii de acces este esențială pentru adaptarea aeroportului la creșterea traficului aerian și urban.

Contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate, în valoare de 648.000 de lei, a fost atribuit companiei GEBES MPROJECT, care va analiza cel puțin două scenarii tehnico-economice și va propune varianta optimă.

Un proiect ce face parte dintr-o serie de investiții mai amplă

Documentația va include evaluarea soluțiilor din punct de vedere tehnic, constructiv și economic și va fi elaborată conform legislației în vigoare privind proiectele de investiții publice.

Proiectul face parte dintr-o serie mai amplă de investiții prin care CNAB încearcă să modernizeze infrastructura aeroportuară și să consolideze rolul Aeroportului Henri Coandă ca principal hub aerian al României.

