CNAB lansează licitația pentru o nouă parcare „Long Term" la Aeroportul Henri Coandă. Investiția se ridică la 62,6 milioane de lei

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat, joi, lansarea licitației pentru construirea unei noi parcări de tip „Long Term” la Aeroportul Internațional Henri Coandă. Acest proiect face parte din programul de modernizare a infrastructurii aeroportuare și va asigura 795 de locuri pentru staționare pe termen lung.
Foto: CNAB
Diana Nunuț
30 apr. 2026, 12:03, Social

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) anunță, joi, lansarea licitației pentru construirea unei noi parcări „Long Term" la Aeroportul Henri Coandă.

Potrivit unui comunicat de presă, parcarea va fi supraetajată, va avea 4 niveluri și va oferi 795 de locuri pentru staționare pe termen lung.

„Noua infrastructură va fi amplasată pe terenul aeroportului, în proximitatea stației CFR „Aeroport Henri Coandă”, cu ieșiri directe la drumul spre DN1. Accesul pasagerilor spre parcare se va realiza facil, prin rețeaua de drumuri interioare ale aeroportului, terenul aflându-se în apropierea sensului giratoriu „Sud”. Atât construcțiile existente pe teren, în suprafață totală construită la sol de 535.00 m², cât și sistemul rutier și pietonal de acces către clădirea Tarom Training Center vor fi păstrate integral”, mai menționează CNAB.

Pentru reducerea duratei de execuție, CNAB poate solicita ca unele lucrări să se desfășoare „în regim de 24 de ore, iar constructorul trebuie să aibă în vedere un program de lucru inclusiv pe timp de noapte și în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale”.

Potrivit CNAB, termenul de realizare a parcării este de maximum 2 ani de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Valoarea estimată a investiției se ridică la 62,6 milioane de lei.

Proiectul privind construirea acestei noi parcări face parte din programul amplu de modernizare a Aeroportului „Henri Coandă”. Totodată, CNAB a anunțat că a inițiat demersuri și pentru construirea altor parcări, precum și pentru modernizarea și consolidarea parcării etajate „Sosiri”.

